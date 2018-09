Politiker müssen in ihrem Alltag viele Herausforderungen meistern – auch jenseits von Koalitionskrisen. Auf dem RND-Flurfest nutzten mehr als 200 Gäste aus Politik und Medien die Gelegenheit, um sich über aktuelle Ereignisse auszutauschen. Und auch darüber, was sie eigentlich an ihrem Beruf so reizt.