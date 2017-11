Ex-Guerilla-Chef will Präsident werden

Installation auf dem Bolivar-Platz in Bogota (Kolumbien) in Gedenken an die Mitglieder der sozialistischen Partei Union Patriotica (UP), die in den 80ern und 90ern Jahren von Paramilitärs ermordet wurden. Die UP ging aus dem politischen Arm der Guerillaorganisation FARC-EP sowie der kommunistischen PCC hervor.



Quelle: dpa