Berlin

Eine Einigung im andauernden Koalitionsstreit um deutsche Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien könnte die Bundesregierung teuer zu stehen kommen – zumindest, wenn der Exportstopp nach Saudi-Arabien verlängert würde, wie die SPD es fordert. Neben Schadensersatzansprüchen, die Hersteller von Rüstungsgütern geltend machen könnten, müsste sich der Bund wohl auch darauf einstellen, dass Forderungen aus Exportkreditbürgschaften auf ihn zukommen.

Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) betrug das Risiko aus Exportkreditgarantien für Rüstungsgeschäfte mit Saudi-Arabien Ende Februar 561,2 Millionen Euro. Das entspricht einem Anteil von gut 30 Prozent aller staatlichen Kreditgarantien für Ausfuhren nach Saudi-Arabien. Staatliche Exportkreditgarantien sind ein wichtiges Instrument der deutschen Außenwirtschaftsförderung. Sie sichern Exporteure gegen wirtschaftlich oder politisch bedingte Forderungsausfälle ab.

Koalition unter Zeitdruck

Unter hohem Zeitdruck sucht die Berliner Regierungskoalition derweil weiter eine Einigung im Streit um die Lieferung von Patrouillenbooten für die saudischen Seestreitkräfte, die bei der Wolgaster Lürssen-Werft gebaut werden. Weil die Bundesregierung im November als Reaktion auf den Mord an dem regimekritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi ein vollständiges Moratorium für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien erlassen hatte, darf Lürssen die Boote nicht ausführen. Auch andere Rüstungsprojekte liegen auf Eis. CDU und CSU wollen den bis Ende März geltenden Lieferstopp auslaufen lassen, die SPD drängt auf eine Verlängerung um weitere sechs Monate. Nach Informationen des RND aus Regierungskreisen wollte der Bundessicherheitsrat noch am Donnerstagabend zusammentreffen.

Das Gremium, dem Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre wichtigsten Minister angehören, war am Mittwoch ergebnislos auseinandergegangen. Danach sollten die Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD nach einer Einigung im Streit suchen.

Eine Kompromisslinie könnte so aussehen, dass die Sozialdemokraten einen verlängerten Lieferstopp für rein deutsche Waffensysteme bekommen, dafür aber im Gegenzug bei gemeinsamen europäischen Rüstungsprojekten nachgeben. Die fallen derzeit ebenfalls unter das Moratorium – selbst dann, wenn nur wenige Teile aus deutscher Produktion verbaut sind. Partnerländer wie Großbritannien und Frankreich sind darüber zunehmend erbost.

Die Union und die SPD-Minister in der Bundesregierung würden dieses Problem gerne mit einer sogenannten „De-minimis-Regel“ lösen. Danach dürften europäische Waffensysteme in Drittstaaten exportiert werden, wenn der deutsche Anteil einen gewissen Prozentsatz nicht überschreitet.

Die Höhe dieses Prozentsatzes ist allerdings umstritten. Frankreich und die Union fordern 30 Prozent, was für viele Mitglieder der SPD-Fraktion undenkbar ist. Nach Informationen des RND wollen die SPD-Abgeordneten einen Anteil deutlich unter 20 Prozent durchsetzen und pochen außerdem darauf, dass Waffensysteme mit deutscher Beteiligung nicht in Kriegen eingesetzt werden dürfen. Die Sozialdemokraten fordern entsprechende Verpflichtungen der europäischen Partner sowie der Zielländer, außerdem Kontrollen.

Industrie hofft auf Einigung

Bislang hofft die Industrie noch auf eine Einigung. „Wir setzen auf eine zeitnahe Aufhebung des temporären Exportmoratoriums, damit wir unsere vertraglichen Lieferverpflichtungen gegenüber dem saudi-arabischen Innenministerium erfüllen können“, sagte ein Lürssen-Sprecher am Donnerstag. Laut RND-Informationen arbeitet die Bundesregierung allerdings bereits an einer Alternativlösung: Demnach sollen die sechs bereits fertiggestellten Boote sowie ein Ausbildungsschiff von Bundespolizei, Zoll und Marine übernommen werden.

Für Aufregung sorgte am Donnerstagmorgen eine Meldung, wonach die Bundesregierung in ihrem ersten Amtsjahr Rüstungslieferungen im Wert von rund 400 Millionen Euro an die von Saudi-Arabien geführte Jemen-Kriegsallianz genehmigt habe – und das obwohl bereits im Koalitionsvertrag vereinbart worden war, keine neuen Rüstungsexporte mehr an die kriegsführenden Länder zu genehmigen. Allein für Saudi-Arabien wurden zehn Genehmigungen mit einem Wert von 255 Millionen Euro erteilt, ließ die Regierung auf Anfrage der Grünen wissen.

Allerdings handelt es sich bei diesen Lieferungen um Altfälle, für die es bereits Vorgenehmigungen gab. Für solche Fälle sieht der Koalitionsvertrag eine Ausnahmeregelung vor, falls der Endverbleib der Waffen kontrolliert werden kann. Oppositionspolitiker bezweifeln, dass das überhaupt möglich ist. Seit November 2018 und dem Khashoggi-Mord wurden selbst solche vorab genehmigten Exporte gestoppt.

Von Jörg Köpke und Andreas Niesmann/RND