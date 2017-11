FDP zieht sich von Jamaika-Sondierung zurück

Berlin. FDP-Fraktionschef Nils Droste teilte kurz vor Mitternacht mit, dass die Sondierungsgespräche zwischen Union, FDP und Grünen gescheitert seien. Die Liberalen würden sich zurückziehen. FDP-Chef Christian Lindner sprach anschließend davon, dass es besser sei, „nicht zu regieren, als falsch zu regieren“. Er sagte, dass Abschlusspapier der Unterhändler sei für die Liberalen nicht mehr zu vertreten. Man wolle die FDP-Wähler nicht enttäuschen.

Am Sonntagabend waren die Parteispitzen noch einmal zusammenkommen, um über Kompromisse zu beraten, damit wurde die von Lindner gesetzte Frist von 18 Uhr noch einmal ausgeweitet.

Zuvor hatten alle vier Parteien bekräftigt, dass es Zeit für eine Entscheidung sei. „Es hat keinen Sinn, öffentlich zu verhandeln, wir müssen entscheiden“, sagte CSU-Chef Horst Seehofer in Berlin. Allerdings räumte er ein, dass dafür etwas mehr Zeit benötigt werde. Der Druck auf die Verhandler stieg über das Wochenende mit jeder Stunde : „Man muss sich immer die Alternative dazu anschauen. Und am Ende sage ich: Man muss sich zusammenreißen und was hinbekommen“, erklärte etwa die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner.

Am Sonntagnachmittag hatten CDU, CSU, FDP und Grüne getrennt voneinander in kleineren Runden Gespräche geführt. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele zog bereits eine Minderheitsregierung als mögliche Alternative zu Jamaika in Erwägung: „Keine Angst vor Minderheitsregierung. Stärkt Parlament, Bedeutung der Abgeordneten und Demokratie“, twitterte er am Sonntagabend.

Bereits am Freitagmorgen mussten die Sondierungen vertagt werden. Vor allem die Themen Migration und Klimaschutz sorgen für Streit zwischen den Parteien. CDU, CSU und FDP etwa wollen eine Begrenzung der Zuwanderung. Die Grünen halten dagegen, unterstrich CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Abend in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“.

Falls die Jamaika-Sondierungen scheitern sollten, wünschen sich 49 Prozent der Bundesbürger einer Umfrage zufolge die große Koalition von Union und SPD, 47 Prozent sind dagegen. Das geht aus einer Emnid-Umfrage für „Bild am Sonntag“ hervor. 47 Prozent sprachen sich aufgrund der stockenden Jamaika-Verhandlungen für sofortige Neuwahlen aus, 50 Prozent sind dagegen.

Von RND/dpa