Gelsenkirchen

Im Prozess um die Abschiebung des mutmaßlichen islamistischen Gefährders Sami A. gehen seine Anwältinnen weiter von einer Foltergefahr für den 42-Jährigen aus. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen habe die diplomatische Zusicherung Tunesiens, Sami A. drohe in seiner Heimat keine Folter oder unmenschliche Behandlung, nicht ausreichend geprüft, argumentierten sie am Mittwoch in der mündlichen Verhandlung des Falles. Das sei aber die Pflicht des Gerichts gewesen. Das Abschiebungsverbot müsse deshalb vom Gericht wieder in Kraft gesetzt werden.

Vertreter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge betonten dagegen, es gebe eine ausreichende Garantie für die Sicherheit von Sami A. in Tunesien. Die allgemeine Menschenrechtslage in dem nordafrikanischen Land habe sich „grundlegend positiv verfestigt“.

Gericht hatte angeordnet, Sami A. zurückzuholen

Sami A. war am 13. Juli rechtswidrig nach Tunesien geflogen worden. Das Verwaltungsgericht hatte die Abschiebung am Tag zuvor untersagt, weil es eine Foltergefahr für den Tunesier sah. Der Beschluss wurde den zuständigen Behörden allerdings erst zugestellt, als Sami A. bereits im Flugzeug nach Tunis saß. Das Gericht ordnete darauf an, dass der Tunesier nach Deutschland zurückgeholt werden müsse. Dazu kam es aber nicht.

Nachdem Tunesien zugesichert hatte, dass Sami A. keine Folter oder unmenschliche Behandlung drohe, hoben die Richter das Abschiebungsverbot im November wieder auf. In der mündlichen Verhandlung geht es darum, ob diese Entscheidung aus dem Eilverfahren Bestand hat.

Von RND/dpa