Der internationale Frauentag ist ab 2019 ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland, allerdings nur in Berlin. Was Sie über den Internationalen Feiertag 2019 wissen müssen und ob Sie frei haben, erfahren Sie hier.

Wann ist Weltfrauentag 2019?

Der internationale Frauentag 2019 findet am Freitag, den 8. März statt. Er ist ein wichtiges Datum für Frauen überall auf der Welt und in einigen Ländern sogar gesetzlicher Feiertag. Ursprünglich fand der Weltfrauentag am 19. März statt – durch die Wahl dieses Datums sollte der revolutionäre Charakter des Frauentags hervorgehoben werden, denn am Vortag fand der Gedenktag für die Gefallenen der Märzrevolution 1848 statt. Mittlerweile wird der Frauentag jedoch einheitlich am 8. März gefeiert.

• Weltfrauentag 2019: Freitag, 8. März 2019

• Weltfrauentag 2020: Sonntag, 8. März 2020

• Weltfrauentag 2021: Montag, 8. März 2021

Ist der internationale Frauentag ein Feiertag ?

In Deutschland ist der Frauentag derzeit lediglich in Berlin ein gesetzlicher Feiertag. Dort haben alle Bürger frei. In allen anderen Bundesländern wird am 8. März 2019 ganz normal gearbeitet.

Warum gibt es den Frauentag nur in Berlin ?

Beschlossen wurde der internationale Frauentag in Berlin am Donnerstag, 24. Januar 2019. Der Antrag stammte von der rot-rot-grünen Koalition – 87 Abgeordnete stimmten dafür, 60 Abgeordnete dagegen. Im Vergleich mit anderen Bundesländern hatte Berlin bisher die wenigsten gesetzlichen Feiertage, am 31. Oktober und 01. November muss beispielsweise gearbeitet werden. Durch den Frauentag hat sich die Gesamtanzahl nun auf 10 Feiertage erhöht, trotzdem hinkt Berlin im Vergleich zu Bayern mit derzeit 13 gesetzlichen Feiertagen immer noch hinterher.

Was ist der Frauentag 2019?

Der Frauentag setzt sich seit 1911 für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein. Frauen gingen seitdem auf die Straße, um ihre Rechte einzufordern. Anfangs stand insbesondere das Frauenwahlrecht im Fokus, dieses wurde in Deutschland schließlich 1919 mit den ersten Wahlen für alle durchgesetzt. Im Laufe der kommenden Jahre wurden unterschiedliche Themen am Weltfrauentag behandelt, auch Proteste gegen Krieg und Gewalt oder andere Frauenthemen wie Mutterschutz, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnkürzung standen im Mittelpunkt. Weitere wichtige Schritte waren der Kampf für das Recht auf legale Abtreibung in den 1960ern und 1970ern sowie der „Frauen-Streik-Tag“ 1994, als mehr als eine halbe Million Frauen in Deutschland gegen Diskriminierung demonstrierten.

Frauentag in der DDR : So wurden Frauen im Osten gefeiert

Besonders viel Aufmerksamkeit wurde den Frauen am 8. März in der DDR zuteil. Vielerorts wurde der Frauentag intensiv vorbereitet und zelebriert. Betriebe bereiteten sich teilweise monatelang darauf vor, zeichneten die „Aktivistinnen der Arbeit“ aus und auch in den Medien wurde den Frauen ausführlich und überschwänglich gedankt. Häufig unverzichtbar am Weltfrauentag waren Blumen, in der Regel rote Nelken. Auch Kaffeetafeln wurden in den Betrieben hergerichtet, zudem lud die Staats- und Parteiführung – die hauptsächlich aus Männern bestand – zum „festlichen Beisammensein ins Hause des Zentralkomitees der SED“ ein. Der Alltag holte die Frauen am nächsten Morgen aber schnell wieder ein: Schicht, Haushalt, Kinder, Einkauf, Elternaktiv in der Schule …

In welchen Ländern wird der Weltfrauentag sonst noch gefeiert?

Auch außerhalb Deutschlands ist der internationale Frauentag in vielen Ländern ein gesetzlicher Feiertag. Dazu gehören derzeit: Angola, Armenien, Aserbaidschan, Berlin, Burkina Faso, Eritrea, Georgien, Guinea-Bissau, Kasachstan, Kambodscha, Kirgisistan, Kuba, Laos, Madagaskar, Moldau, in der Mongolei, in Nordkorea, Nepal, Russland, Sambia, Tadschikistan, Turkmenistan, Uganda, in der Ukraine, in Usbekistan, Vietnam und Weißrussland. In der Volksrepublik China ist der Nachmittag für Frauen arbeitsfrei.

Wer hat den Frauentag erfunden?

Der Weltfrauentag ist nicht erst seit diesem Jahr ein Feiertag. Tatsächlich reicht seine Geschichte bis in das Jahr 1909 zurück. Damals veranstalteten Frauen der Sozialistischen Partei Amerikas erstmals einen nationalen Kampftag für das Frauenstimmrecht. Inspiriert durch ihre amerikanischen Vorbilder veranstalten europäische Frauen schon bald ebenfalls erste Frauentage – sie fanden zunächst am 19. März 1911 in Dänemark, im Deutschen Reich, in Österreich-Ungarn und in der Schweiz statt. Erst 1921 wurde der internationale Weltfrauentag jährlich auf den 8. März gelegt.

