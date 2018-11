Berlin

Friedrich Merz wurde früh eine glänzende politische Karriere vorhergesagt. Er war ein Hoffnungsträger der CDU, ein hoch begabter Jurist, ein glänzender Redner, ein ausgewiesener Finanzexperte. Nun ist er auch Twitter-Nutzer. Der Grund: Er will beim Parteitag im Dezember CDU-Vorsitzender werden. Sein Motto: „Wir brauchen Aufbruch und Erneuerung. Aber wir brauchen keinen Umsturz.“

Merz’ erster Tweet ist ein Foto eines handbeschriebenen Bierdeckel, der auf einem dunkelbraunen Holztisch liegt: „CDU, Aufbruch und Erneuerung jetzt auch auf Twitter“, steht darauf geschrieben. Unterzeichnet hat Merz mit seiner Unterschrift.

Abgesetzt hat Merz den Tweet am 15. November 2018. Merz’ Sprecherin bestätigte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland die Echtheit des Accounts. Beigetreten ist Merz der Social-Media-Plattform im November 2018. In der Selbstbeschreibung heißt es: „CDU-Mitglied seit 1972. Kandidat für den Parteivorsitz 2018.“ Der Nachfolger von Angela Merkel wird am 31. Parteitag der CDU am 7. und 8. Dezember gewählt.

Merz nutzte bereits in der Vergangenheit einen Bierdeckel

Der Bierdeckel und Friedrich Merz haben bereits eine gemeinsame Geschichte: Im Jahr 2003 forderte der damalige CDU-Finanzexperte eine radikale Steuerreform, in der es nur noch drei Steuersätze von 12, 24 und 36 Prozent gebe sollten. Zudem müsse eine Steuererklärung auf einen Bierdeckel passen.

Merz genießt in der CDU vor großes Ansehen, nicht nur beim Wirtschaftsflügel. Die Entmachtung als Fraktionschef durch Angela Merkel im Jahr 2000 hat bei ihm damals ganz offensichtlich tiefe Spuren hinterlassen. Jetzt, da Merkel das Handtuch als Parteichefin wirft, war Merz sofort zur Stelle - noch schneller als die Merkel-Vertraute Annegret Kramp-Karrenbauer, zurzeit CDU-Generalsekretärin. Zwar ist die Liste der Anwärter auf das Amt inzwischen länger. Doch Merz und Kramp-Karrenbauer liefern sich in Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Schafft es Merz, den Posten zu ergattern, könnte die Zusammenarbeit mit Merkel spannend und spannungsvoll werden.

Von RND/ngo