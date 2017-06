Überraschungsbesuch in Libyen: Sigmar Gabriel reiste am Donnerstag in den nordafrikanischen Krisenstaat. Im Gepäck hatte der Außenminister eine Zusage über weitere finanzielle Flüchtlingshilfe. Die Zustände in den Flüchtlingslagern Libyens gelten als katastrophal. Von dort aus gelangt ein Großteil der Menschen aus Afrika über das Mittelmeer nach Europa.