Mainz

Die Entscheidung ist gefallen: Auch in Mainz wird es künftig Fahrverbote für Diesel geben. Diese müssten zum 1. September 2019 kommen, wenn in den ersten sechs Monaten des kommenden Jahres der Mittelwert für Stickstoffdioxid (NO2) über dem Grenzwert liege, entschied das Verwaltungsgericht Mainz am Mittwoch.

Die Deutsche Umwelthilfe hatte ihre Klage damit begründet, dass die seit 2010 europaweit geltenden Grenzwerte für Luftschadstoffe bis 2018 in Mainz nicht eingehalten werden konnten. 2017 war an einer Messstelle im Stadtzentrum im Jahresmittel der zulässige Stickstoffdioxid-Wert in der Luft von maximal 40 Mikrogramm pro Quadratmeter deutlich überschritten worden.

Während der mündlichen Verhandlung vor der dritten Kammer des Gerichts blieb vor allem strittig, ob die von der Stadt eingeleiteten Sofortmaßnahmen ausreichen, um die Schadstoffbelastung im kommenden Jahr deutlich zu reduzieren.

Mainz hatte Masterplan zur Abwehr von Fahrverboten aufgestellt

„Wir werden eine erhebliche Reduktion der Grenzwerte erreichen“, erklärte Susanne Schuck, Juristin der Stadtverwaltung, vor Gericht. „Fahrverbote wären da unverhältnismäßig.“ Die Stadt hatte im Sommer einen Masterplan beschlossen, der unter anderem eine Umrüstung älterer Busse und eine Modernisierung der Ampelanlagen in der Innenstadt vorsieht.

Der Präsident der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, begrüßte die jüngsten Entscheidungen der Stadt, erklärte jedoch, sie könnten nicht kurzfristig zu einer nötigen Reduktion der Schadstoffe führen. Bei ähnlichen Verfahren sei ein derart starker Rückgang nach vergleichbaren Maßnahmen „nirgendwo in Deutschland auch nur vorgetragen worden“, erklärte Resch.

Anwalt: Luftreinhalteplan „handwerklich schlecht gemacht“

Auch die Vorsitzende Richterin äußerte während der Verhandlung Zweifel daran, ob das Maßnahmenpaket genügend zur Verbesserung der Luftqualität tue. Es sei nicht nachvollziehbar, warum die Stadt bislang keine Planungen für mögliche Fahrverbote aufgenommen habe, wenigstens für den Fall, dass die Grenzwerte auch weiterhin nicht eingehalten werden: „Diese Gedanken könnten und müssten Sie sich heute schon machen.“

Der Anwalt der Umwelthilfe, Remo Klinger, bemängelte auch, der Mainzer Luftreinhalteplan sei im Grundsatz „handwerklich schlecht gemacht“. Es gebe bis heute keinen Überblick darüber, wie stark die Mainzer Bevölkerung insgesamt von der Schadstoffbelastung betroffen sei. Stattdessen werde stets nur über eine einzige Messstelle mit erhöhten Werten diskutiert und das restliche Stadtgebiet ausgeklammert. Das sei ein bundesweit einmaliges Vorgehen einer Kommune und eindeutig rechtswidrig.

Von RND/dpa/epd