Giffey fordert, dass Erzieher wie Lehrer bezahlt werden

Berlin. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat eine deutlich besser Bezahlung von Erziehern gefordert, die sich am Niveau des Grundschullehramts orientieren soll. „Kitas sind Bildungseinrichtungen“, sagte sie der „Bild am Sonntag“. „Und aus meiner Sicht verdienen Erzieherinnen und Erzieher, auch jene, die im Ganztagsbetrieb im Hort arbeiten, eine Bezahlung ähnlich wie Pädagogen, die etwa in der Grundschule arbeiten.“

Es gehe schließlich um Menschen, „die in der Bildung arbeiten und die Basis für die Zukunft unserer Kinder und damit für die Zukunft der Bundesrepublik legen“, argumentierte Giffey. Außerdem würde eine Ausbildungsvergütung für angehende Erzieherinnen und Erzieher dazu führen, dass sich mehr junge Menschen für diesen Beruf entscheiden, sagte sie. Auf die Frage, wer dies alles bezahlen solle, antwortete die SPD-Politikerin: „Da sind alle gefragt, Bund und Länder.“

Bezahlung in jedem Bundesland unterschiedlich

Der Zeitung zufolge verdient ein Erzieher im Schnitt 2600 Euro brutto. In dieser Größenordnung liegen bei Grundschullehrern die Netto-Einstiegsgehälter. Deren Bezahlung ist allerdings von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.

Giffey betonte, Kinder müssten möglichst früh eine gute Förderung erhalten. Dafür seien mehr Kita-Plätze nötig. Außerdem müsse die Qualität der Kitas weiter verbessert werden. Dies gelte auch für die Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Die dafür vom Bund vorgesehenen zwei Milliarden Euro seien nur ein erster Schritt.

„Eins ist klar: Was wir heute nicht in unsere Kinder investieren, wird später viel, viel teurer“, betonte Giffey. „Im Moment verlieren wir noch viel zu viele Kinder.“ Die entscheidende Frage sei, wie man es schaffe, „dass möglichst alle Kinder - egal aus welchen Familienverhältnissen - in der Schule Erfolg haben, eine Ausbildung oder ein Studium beenden können“.

