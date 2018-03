Giffey fordert mehr Chefinnen in Ministerien

Berlin. Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) fordert, dass die öffentliche Verwaltung mit gutem Beispiel vorangeht und mehr Führungspositionen mit Frauen besetzt. „Bis 2025 soll die Hälfte der Führungspositionen im Bund mit Frauen besetzt sein. Mein Ministerium hat dieses Ziel schon erfüllt, aber wenn man sich in anderen Bundesministerien umsieht, ist da noch viel Luft nach oben“, sagte Giffey dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Und viel Zeit bleibt da nicht. Das sollte allen klar sein, die gern auf die Wirtschaft zeigen, wo Frauen in der Spitze leider ebenfalls unterrepräsentiert sind.“

Die 39-Jährige kündigte auch Druck durch Gesetze an. „Es ist schon merkwürdig: Die Mädchen sind gut in der Schule und im Studium, aber oben kommen dann nicht mehr so viele an. Die Gründe sind vielfältig und nicht immer nachvollziehbar. Wir müssen dagegen angehen, auch gesetzlich“, so Giffey gegenüber dem RND.

Von Thoralf Cleven/RND