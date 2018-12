Berlin

Der Musiker Herbert Grönemeyer hat die Kommunikation von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) in der Flüchtlingsfrage kritisiert. Merkel habe damit die Rechtspopulisten in Deutschland stark gemacht, sagte Grönemeyer in einem Podcast der „Zeit“. Die Kanzlerin habe zwar in der Nacht des 4. September 2015 „vollkommen richtig“ gehandelt, als sie Tausenden von fliehenden Menschen die Einreise nach Deutschland ermöglichte. Sie hätte aber zugleich die „enormen Probleme“ ansprechen müssen, die eine solche Entscheidung mit sich bringe: „Lasst uns sehen, wie wir das gemeinsam über die Jahre bewältigen.“ Das sei jedoch nicht geschehen. „Die Kommunikation hat nicht gestimmt“, so Grönemeyer.

Merkel habe damit „die Flanke aufgemacht für die Rechten“. Nach Grönemeyers Meinung seien die Deutschen reifer als gedacht: „Man kann Menschen mitziehen, indem man ihnen einen Gedanken erklärt. Wenn du das nicht tust, lässt du Raum offen für ein diffuses Gewaber und eine Angst, die sich breit macht, und in die Angst sind die Rechten gestoßen.“

Von RND/jps