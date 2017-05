Leipzig. Wie die Bundesanwaltschaft berichtet, seien am Mittwochmorgen die Wohnungen der drei Beschuldigten durchsucht worden. Weitere Objekte in Bayern, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt wurden von Polizisten aus den vier Bundesländern unter die Lupe genommen.

Zwei der Männer sollen sich laut Angaben der Bundesanwaltschaft als Mitglieder an der terroristischen Vereinigung „Islamischer Staat“ (IS) beteiligt haben. Der dritte Verdächtige soll den IS unterstützt haben. Darüber hinaus werde gegen zwei der Verdächtigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Festnahmen seien im Zuge des Antiterroreinsatze nicht erfolgt, hieß es in der Mitteilung.

In Leipzig wurden nach Angaben der Polizei drei Objekte durchsucht. Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung wurden Wohnungen in Volkmarsdorf, Mockau und Connewitz durchsucht. Erst in der vergangenen Woche hat es in Wachau nahe Leipzig einen Anti-Terror-Einsatz gegeben. Die Bundesanwaltschaft ließ ein mutmaßliches IS-Mitglied festnehmen.

