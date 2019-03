London

Britische Abgeordnete beraten an diesem Mittwoch über eine Reihe unterschiedlicher Szenarien für den Austritt aus der EU. Das Unterhaus hatte der schwächelnden Regierung die Kontrolle über den Brexit-Prozess in einem beispiellosen Schritt entrissen.

Die dahinter stehenden mehrheitlich proeuropäischen Abgeordneten wollen über Alternativen zum Vorschlag von Premierministerin Theresa May abstimmen und letztlich einen Ausweg finden, den eine Mehrheit unterstützen kann.

Über einen möglichen Verbleib im Binnenmarkt und der Zollunion der EU soll votiert werden, aber auch ein neues Referendum und ein Streichen des Brexits stehen zur Abstimmung – alles Ideen, die May wiederholt abgelehnt hat.

Der Plan ist, herauszufinden, welche Ideen die meiste Unterstützung bekommen. In der kommenden Woche soll dann eine Einigung auf einen Vorschlag gefunden werden.

Aus Sicht der Regierung haben die Abgeordneten mit dem Schritt, ihr den Brexit-Prozess zu entziehen, „die Balance zwischen unseren demokratischen Institutionen ausgehebelt und einen gefährlichen, unberechenbaren Präzedenzfall geschaffen“.

Mays Autorität am seidenen Faden

Die Abstimmungen sind rechtlich nicht bindend. Gesundheitsminister Matt Hancock sagte der BBC, die Regierung werde sich nicht vorab auf Optionen der Abgeordneten festlegen, denn sie könnten mit einem Plan um die Ecke kommen, der nicht umzusetzen ist.

„Wenn das Unterhaus dafür stimmt, dass die Sonne im Westen aufgeht, kann die Regierung das nicht umsetzen“, sagte Hancock. „Der beste Weg aus der Sackgasse ist der Deal, der mit der EU ausgehandelt wurde und schnell geliefert werden kann.“

Die Regierung erkannte jedoch an, nicht länger das Sagen über den Brexit zu haben. Mays Autorität hängt an einem seidenen Faden, seitdem sich 30 Mitglieder ihrer Konservativen Partei ihren Anweisungen widersetzt haben und am Montag für die Übernahme der Kontrolle durch das Parlament stimmten. Drei Minister aus Mays Regierung traten lieber zurück, als mit der Regierung zu stimmen.

Fast drei Jahre nachdem die Briten dafür gestimmt haben, die EU zu verlassen, sind Datum und Bedingungen offen. Vergangene Woche gestand die EU Großbritannien eine Verschiebung des Brexits zu, der eigentlich für den 29. März angesetzt war.

Wenn das Parlament dem Deal doch noch zustimmt, kann Großbritannien die Union am 22. Mai verlassen. Ansonsten hat die Regierung bis zum 12. April Zeit, die verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten über ihre Pläne zu informieren – einen No-Deal-Brexit, einen Abbruch oder einen komplett neuen Weg.

May weiter für Aufnahme ihres Brexit-Abkommens

In der EU wurde der Schritt der Londoner Abgeordneten willkommen geheißen – einige dort sind über den monatelangen Stillstand in Großbritannien verärgert. Guy Verhofstadt, der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments, geht davon aus, dass sich der Austritt auch noch völlig anders gestalten kann. Eine parteiübergreifende Zusammenarbeit sei nun möglich.

May dagegen setzte sich weiter für eine Annahme ihres Brexit-Abkommens mit der EU ein, obwohl das Unterhaus es mit großer Mehrheit im Januar und März abgelehnt hat. Die Regierung hält eine dritte Abstimmung am (morgigen) Donnerstag für möglich, sollte sich doch eine Mehrheit dafür abzeichnen.

Das ist derzeit jedoch unwahrscheinlich. Die kleine, aber einflussreiche DUP aus Nordirland, die Mays Minderheitsregierung stützt, will ihren Widerstand gegen das Austrittsabkommen nicht aufgeben. Die DUP haben zehn wichtige Stimmen im Unterhaus, viele Brexit-Hardliner könnten dem Beispiel der Partei folgen, wenn es um Abstimmungen geht.

Seine Partei könne Mays „toxischen“ Deal nicht unterstützen, schrieb der Brexit-Sprecher der DUP, Sammy Wilson, im „ Daily Telegraph“. Den Brexit um ein Jahr zu verschieben sei besser, als „freiwillig den Fängen des Austrittsabkommens ausgeliefert zu sein“.

„Mays Deal ist besser als kein Brexit “

May wiederum hat die Brexit-Befürworter gewarnt, ein erneutes Ablehnen ihres Deals könne zu einer Verlangsamung des gesamten Prozesses führen. Jacob Rees-Mogg, einer der führenden Pro-Brexit-Konservativen, sagte: „Es scheint die Wahl zwischen Mays Abkommen oder keinem Brexit zu sein.“

Er habe immer geglaubt, dass kein Deal besser sei, als Mays Deal, „aber Mays Deal ist besser als kein Brexit“, sagte er in einem Podcast.

In der britischen Öffentlichkeit liegen mittlerweile die Nerven blank. „Es ist ein bisschen wie wenn du mit Freunden in einem ganz guten Nachtclub bist, und dann sagt ein Freund „Ich weiß, wo wir hingehen können“.

Dann geht ihr alle und stellt fest, dass ihr in den anderen Club nicht reinkommt“, sagt Technologiemanager Russell Robinson. „Das war dann ein schlechter Plan und jetzt hängen wir auf der Straße fest und essen Döner“, sagte er in seinem Vergleich bleibend, mit Bezug auf das nach Party-Abenden beliebte Fast-Food-Essen.

Von RND/dpa/lf