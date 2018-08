Tokio

Großbritannien sieht seine wirtschaftliche Zukunft nach dem Brexit in einer engeren Anbindung an Asien. Handelsminister Liam Fox sagte der Nachrichtenagentur AP am Mittwoch in Tokio, das sei der Kontinent, mit dem wahrscheinlich größten Wachstum in den nächsten zehn Jahren. Deshalb wolle London mit den Ländern dort neue Handelsverträge schließen. Zugleich solle aber auch soviel Handel mit Europa wie möglich erhalten werden.

Kritisch äußerte Fox sich in diesem Zuge zur US-Zollpolitik. Er könne den Unmut über Problembereiche wie die chinesische Stahlproduktion und dem Zugang zum chinesischen Markt verstehen. Er bevorzuge aber multilaterale Lösungen über die Welthandelsorganisation und andere Foren. Einseitige Zölle führten zu Gegenmaßnahmen, erhöhten Kosten, möglicher Inflation und potenziellen Arbeitsplatzverlusten, sagte Fox: „Wie ich schon oft gesagt habe, in einem Handelskrieg gibt es keine Sieger, sondern nur Verluste.“

Fox beendete in Tokio eine USA- und Japanreise. In seinen Gesprächen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe habe er viel Unterstützung für Londons Bestrebungen bekommen, der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) beizutreten. US-Präsident Donald Trump ist aus dem Handelsabkommen ausgestiegen, die elf anderen Unterzeichnerstaaten machen aber ohne die USA weiter.

Von RND/ap