Berlin. Die Grünen appellieren an die Delegierten der SPD, gegen das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen Ceta zu stimmen. „Ich rufe die Basis der SPD auf: Lehnt Ceta ab!“, sagte der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Ceta sei ein schlechtes Abkommen für die Beschäftigten, es reguliere die Globalisierung nicht, sondern beschleunige sie weiter, betonte Hofreiter.

SPD stimmt über Ceta ab

Am Montag trifft sich die SPD in Wolfsburg zum Parteikonvent, um über Ceta abzustimmen. Vom Votum der Delegierten hängt ab, ob Bundeswirtschaftsminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel beim Treffen der EU-Handelsminister am Freitag in Bratislava der vorläufigen Umsetzung des Abkommens zustimmen wird. „Die Menschen in Deutschland und Europa wollen Ceta aus guten Gründen nicht, das zeigen jüngste Umfragen“, sagte Hofreiter dem RND. „Der Parteikonvent darf sich von Sigmar Gabriel keine Märchen auftischen lassen.“

Von RND