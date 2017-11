Grüne fordern drei Ministerien

Berlin. Die Grünen haben sich am Rande der Jamaika-Verhandlungen offenbar bereits darauf verständigt, welche Ministerien sie künftig besetzen wollen. Nach Informationen von „Spiegel Online“ hatten sich die Sondierer am Wochenende am Prenzlauer Berg zurückgezogen. Im Anschluss war klar: Unter einer Jamaika-Regierung sollen das Umweltministerium, das Landwirtschafts- oder das Verkehrsministerium sowie das Sozialministerium grün werden. Am Außenministerium soll die Partei offenbar kein Interesse mehr haben, da es als einflusslos gilt.

Von nl / RND