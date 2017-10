Grüne fordern zwei Vize-Kanzler für Jamaika

Berlin. Die Grünen haben gefordert, in einer Jamaika-Koalition mit der Union und der FDP zwei Vize-Kanzler zu benennen. Der Geschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, sagte der „Bild“-Zeitung (Montag): „Grüne und FDP müssten gleichermaßen die Regierungsarbeit mitkoordinieren. Die Koordination der Regierungsarbeit kann in so einer möglichen Koalition nicht nur im Kanzleramt und bei einem weiteren Partner, sondern muss bei allen drei liegen: Union, Grünen und FDP.“

Wie diese Idee realisiert werden soll, bleibt aber das Geheimnis der Grünen. Denn laut Artikel 69 des Grundgesetz ist eindeutig nur ein Vize-Kanzler vorgesehen. CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat für den Vorschlag wenig übrig. Angesichts der Erwartungshaltung der Wähler sollten die möglichen Koalitionäre über die Probleme des Landes beraten. Es sei wenig hilfreich die Sondierungsgespräche mit Personalfragen zu belasten. Erst müsse über Inhalte gesprochen werden, dann über Posten, sagte er im rbb-Inforadio.

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner reagiert ebenfalls skeptisch. „Ich weiß, dass wir eine Kanzlerin brauchen“, sagte die rheinland-pfälzische CDU-Chefin am Montag in Berlin. „Und dann wird es einen Vize-Kanzler geben. Ob wir zwei brauchen, hat sich mir bisher noch nicht so aufgedrängt.“

Am Montagnachmittag treffen sich die Koalitionsspitzen von CDU/CSU, FDP und Grünen. Im Mittelpunkt ihrer Runde dürften die Schwerpunkte für die anstehenden Sondierungsgespräche stehen.

Von sos/dpa/RND