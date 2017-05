Kiel. Damit stehe eine „Jamaika“-Koalition im Raum, also ein Bündnis von CDU, Grünen und FDP. Gut zwei Wochen nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat sich die Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und FDP ausgesprochen.

Am Montagabend beriet der 19-köpfige Parteirat der Grünen in Kiel über eine Empfehlung, mit wem Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden sollten. Entscheiden wird darüber am Dienstag in Neumünster ein Grünen-Parteitag. „Wir werden dafür werben, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen“, sagte Heinold. Die Grünen seien sich der Verantwortung bewusst, Regierungsverantwortung übernehmen zu müssen und zu wollen – auch wenn es erhebliche programmatische Unterschiede zur CDU und zur FDP gebe. Neuwahlen halte sie für keine Option.

Der SPD-Landesvorsitzende Ralf Stegner sagte, Neuwahlen werde die SPD in keinem Fall zustimmen. Dies gelte auch, falls „Jamaika“ nicht zustande komme. Solange kein neuer Ministerpräsident gewählt ist, bleibt der alte – der Sozialdemokrat Torsten Albig – geschäftsführend im Amt.

Die bisherige Küstenkoalition aus SPD, Grünen und Südschleswigschem Wählerverband SSW war bei der Landtagswahl am 7. Mai gescheitert. Die SPD hat sich gegen eine große Koalition mit der CDU ausgesprochen, der SSW lehnt jede Regierungsverantwortung ab.

