Wer in der Türkei bei seinem ersten Wahlsieg 2002 in die Schule kam, ist heute 22. Diese jungen Türken kennen nichts anderes als Erdogan und die AKP-Regierungen. Viele junge, urbane Wähler wenden sich nun von Erdogan ab. Die Türkei steht am Sonntag vor Schicksalswahlen - auch weil die Opposition überraschend stark ist.