Die stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen, Jamila Schäfer, ist in einer Berliner S-Bahn von einem Unbekannten bedroht und beleidigt worden. Der Mann habe sie am Vorabend zunächst gefilmt und fotografiert, schilderte Schäfer am Freitag. Als sie den Unbekannten fragte, was das solle, habe er sie beleidigt und mit einer Geste signalisiert, ihr die Kehle durchschneiden zu wollen. Sie habe ihn daraufhin fotografiert und die Polizei verständigt, so Schäfer. Nach dem der Mann ausgestiegen sei, sei sie ihm mit der Polizei am Telefon noch nachgegangen, habe das dann aber abgebrochen. Den Vorfall schilderte die Grünen-Politikerin in einem Facebook-Post.

Ich habe keinen Bock, mich unsicher zu fühlen, weil ich linke Politik mache. Aber ich gebe zu, es ist in diesem... Gepostet von Jamila Schäfer am Donnerstag, 14. Juni 2018

Die Polizei bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass der Staatsschutz in einem Fall mutmaßlich politisch motivierter Bedrohung und Beleidigung am S-Bahnhof Jannowitzbrücke ermittele. Wie in solchen Fällen üblich nannte sie aber keine Namen.

„Ich will mich nicht unsicher fühlen, weil ich Politikerin bin“, sagte die 25-jährige Schäfer. An Bedrohungen sei sie mittlerweile leider schon gewohnt. „Dass mir das auch in der Bahn auf dem Heimweg passiert, überschreitet eine neue Grenze“, erklärte sie.

In einem späteren Facebook-Beitrag bedankte sich Schäfer für die vielen solidarischen Nachrichten, die sie als Reaktion auf den Vorfall erhalten habe. „es ist toll zu sehen, dass man nicht alleine ist!“, schrieb sie.

Vielen Dank für eure vielen solidarischen Nachrichten! <3 Leute mit gewaltverherrlichenden, rechtsextremistischen... Gepostet von Jamila Schäfer am Freitag, 15. Juni 2018

