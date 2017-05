Berlin. „Martin Schulz muss mit dem politischen Eiertanz aufhören und unmissverständlich für eine linke Mehrheit im Bund kämpfen“, sagte Gysi dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Seinen Höhenflug in den Umfragen hatte Martin Schulz nach seiner Nominierung, als er eine sozial gerechtere Politik angekündigt hat“, fügte Gysi hinzu. „Bergab ging es erst nach der Saarland-Wahl, als Schulz angefangen hat, mit der FDP zu liebäugeln“, so Gysi weiter. „Man muss auch mal eine Niederlage einstecken und trotzdem den eingeschlagenen Weg weitergehen“, sagte der langjährige Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion. Er hoffe weiter auf eine Koalition aus Linken, SPD und Grünen nach der nächsten Bundestagswahl, so Gysi weiter. „Rot-rot-grün mag unwahrscheinlicher geworden sein, bleibt aber möglich und ist für mehr soziale Gerechtigkeit und gegen die AfD wichtig“, sagte Gysi.

Von RND