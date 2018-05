Berlin

„Die Sprache, das Denken und Handeln verschiebt sich schleichend immer weiter in Richtung Ausgrenzung“, betonte der Grünen-Vorsitzende Habeck, der auch der schleswig-holsteinische Umweltminister ist.

Habeck kritisierte eine einseitig geführte Debatte über Einwanderung: „Wer spricht denn heute noch von Integration?“, so Habeck. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass man sich für Integrationshilfe entschuldigen muss.“ Politiker dürften es im Umgang mit der AfD nicht bei Empörungsritualen belassen. Stattdessen müssten sie „eine progressive, faire und ökologische Politik attraktiv“ machen. „So kann es gelingen, verloren gegangenes Vertrauen und auch einen Teil der AfD-Wähler für die demokratische Mitte zurückzugewinnen“, sagte Habeck. Der Grünen-Chef nimmt am Sonntag an einer Gegendemonstration zur AfD-Kundgebung in Berlin teil.

Von Marina Kormbaki/RND