Nach dem Online-Angriff auf Politiker und Prominente ist ein 20 Jahre alter Schüler in Hessen vorläufig festgenommen worden. Das teilte das Bundeskriminalamt am Dienstag in Wiesbaden mit.

Bereits am Montag wurde die Wohnung eines 19-Jährigen in Heilbronn durchsucht. Er galt allerdings lediglich als Zeuge.

Mehr dazu in Kürze.

