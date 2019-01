Mittelhessen

Nach dem Online-Angriff auf Politiker und Prominente ist ein 20 Jahre alter Schüler in Hessen vorläufig festgenommen worden. Das teilte das Bundeskriminalamt am Dienstag in Wiesbaden mit. Demnach hat der junge Mann die Taten gestanden „und über eigene Straftaten hinaus Aufklärungshilfe geleistet“, wie die Behörde mitteilte. Mittlerweile ist der Mann wieder auf freiem Fuß.

In der Vernehmung gab der Beschuldigte nach Angaben der Staatsanwaltschaft an, allein agiert zu haben. Die Ermittlungen hätten bislang keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter ergeben. Zu seiner Motivation habe der Beschuldigte angegeben, aus Verärgerung über öffentliche Äußerungen der betroffenen Politiker, Journalisten und Personen des öffentlichen Lebens gehandelt zu haben.

Rund 1000 Politiker und Prominente von Datenklau betroffen

Seine Wohnung war am Sonntag durchsucht worden. Den genauen Ort teilte das BKA nicht mit. Bereits am Montag wurde die Wohnung eines 19-Jährigen in Heilbronn durchsucht. Er galt allerdings lediglich als Zeuge.

Von dem Online-Angriff sind rund 1000 Politiker und Prominente betroffen. Etwa 50 Fälle seien schwerwiegender, weil größere Datenpakete wie Privatdaten, Fotos und Korrespondenz veröffentlicht worden wurden. Als Konsequenz hat das Bundesinnenministerium Verbesserungen in der Abwehr solcher Attacken angekündigt.

