Berlin

Wer steckt hinter dem Hack, bei dem große Mengen sensibler Daten von Politikern, Journalisten und Künstlern veröffentlicht wurden? Der Social-Media-Analyst Luca Hammer hat die Twitter-Accounts, über die die Hacks veröffentlicht wurden, angeschaut. Diese führen in die Gamer-Szene, vermutet er.

Luca Hammer, was konnten Sie über die Twitter-Accounts herausfinden, die die Hacks verbreitet haben?

Die sensiblen Informationen wurden von zwei Accounts verbreitet @_0rbit und @_0rbiter. Beide Accounts wurden bereits gelöscht. Der Hauptaccount _0rbit ist schon etwas älter. Er wurde im Februar 2015 erstellt und war immer wieder aktiv. Im Juli 2017 wurden allerdings fast 3000 Tweets gelöscht und er hat erst jetzt wieder angefangen zu twittern. Der andere Account hat nur einige Tweets retweetet.

Die gelöschten Tweets könnten Hinweise auf den oder die Täter geben, lassen sie sich rekonstruieren?

Nein, das geht leider nicht. Aber ich habe mir die Replies an den Account angeschaut. Demnach gab es Bezüge zur Gaming- und YouTube-Szene. Es ist alles eher unpolitisch und uninteressant.

Lassen die fast 18.000 Follower denn Rückschlüsse auf den Besitzer des Accounts zu?

Meiner Ansicht nach handelt es sich zum großen Teil um Spam-Follower. Wenn man sich die Zahlen anschaut, gibt es 2017 einen Sprung um 10000 Follower nach oben. Danach sinken die Zahlen langsam. Das spricht dafür, dass die Follower gekauft wurden und die Spam-Accounts von Twitter nach und nach deaktiviert wurden.

Ist das der Grund, weshalb niemand die Leaks früher entdeckt hat? Sie standen den ganzen Advent über auf den Accounts.

Ja, das kann ein Grund sein. Bekannt geworden ist es erst durch den YouTuber Simon Unge. Sein Twitter-Account wurde gestern gehackt und darüber wurde der Hack verbreitet. Er hat später ein Video dazu veröffentlicht. So ist das explodiert.

Die geleakten Daten sind sehr umfassend. Wie konnten die Hacker an Telefonnummern von Politikern und privaten Facebook-Fotos kommen?

Ich kann mir vorstellen, dass der Hack der Lernplattform der Bundesregierung Ilias im Frühjahr 2018 der Anfang der Daten-Enthüllung war. So konnten möglicherweise Usernamen und Passwörter abgegriffen werden und die Täter mussten sie nur bei verschiedenen Plattformen ausprobieren. Es könnte also sein, dass die Daten schon älter sind. Wenn private Handyfotos und Chatverläufe in der Cloud gespeichert werden und die Hacker das Passwort für Google Drive oder iCloud haben, können sie auch diese herunterladen. In vielen Handys ist die Datensicherung voreingestellt.

Viele Dokumente weisen auf Täter aus der rechten Szene hin. Halten Sie das für plausibel?

Ich glaube nicht, dass die Täter aus der organisierten rechten Szene (etwa AfD oder eine andere Partei) kommen, aber viele Follower können dem rechten Spektrum zugeordnet werden. Ich glaube, dass es eher jüngere Menschen waren, die die Daten online gestellt haben, weil sie es konnten.

Von Naemi Goldapp/RND