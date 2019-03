Straßburg

Ein Sonnenaufgang im Winter erst mitten am Vormittag? Oder eine Stunde kürzer grillen im Sommer, weil die Sonne früher untergeht? Fällt die Zeitumstellung tatsächlich weg - so wie von der EU-Kommission geplant - müsste man sich in Deutschland für eines dieser beiden Szenarios entscheiden.

Beispiel Frankfurt: Würde schon dieses Jahr die ewige Sommerzeit gelten, ginge in der Main-Metropole am kürzesten Tag des Jahres, am 22. Dezember, die Sonne erst um etwa 9.20 Uhr auf. Davor: Dunkelheit und Schummerlicht. Bei einer ewigen Winterzeit hingegen verschwände die Sonne am längsten Tag des Jahres, am 21. Juni, schon etwa um 20.40 Uhr hinterm Horizont statt um zwanzig vor zehn. Das würde bedeuten: Schluss mit den scheinbar ewig währenden lauen Sommerabenden.

Ob jeder, der sich leidenschaftlich über das halbjährliche Drehen an der Uhr aufregt, das bedacht hat? Egal wie: Der europäische Entscheidungsprozess schreitet weiter voran, wenn auch langsam. Am (heutigen) Dienstag (etwa 12.30 Uhr) stimmt das EU-Parlament über seine Position zu dem heiß diskutierten Thema ab - ein Zwischenschritt auf dem langen Weg zum möglichen Kompromiss.

Zeitumstellung : Immer weniger Unterstützer

Die EU-Kommission startete im vergangenen Jahr eine europaweite Online-Befragung zur Zeitumstellung. Die Resonanz war riesig. 4,6 Millionen Menschen nahmen teil, allein rund 3 Millionen von ihnen kamen aus Deutschland. Das Ergebnis: 84 Prozent der Teilnehmer forderten die Abschaffung der Zeitumstellung.

Die jüngste Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK-Gesundheit stützt das Ergebnis. Der Widerstand der gegen die Zeitumstellung wächst in Deutschland sogar weiter.

Demnach liegt der Anteil der Befürworter bei 18 Prozent – und damit auf dem tiefsten Wert seit Jahren. Seit 2013 ist der Zustimmungswert von ehemals 29 Prozent um 11 Prozentpunkte gefallen. Ein Viertel gab im Zuge der Zeitumstellung Probleme gehabt zu haben. Vor allem Frauen gaben unter Schlafstörungen zu leiden.

Auch in Ländern, in denen die Abschaffung der Zeitumstellung recht drastische Auswirkungen hätte, fordern ihr Ende.

In Mitteleuropa gibt es im Moment eine große Zeitzone von Polen bis Spanien, zu der Deutschland und 16 weitere EU-Länder gehören. Käme für alle 17 Staaten die dauerhafte Sommerzeit, hieße das für den Westen Spaniens Dunkelheit bis kurz nach 10.00 Uhr. Trotzdem stimmten 93 Prozent der Umfrage-Teilnehmer aus Spanien für ein Ende der Zeitumstellung. Bei einer durchgehenden Winterzeit würde es in Warschau im Sommer schon gegen 3.15 Uhr hell - doch auch in Polen waren die Gegner des Hin und Hers mit 95 Prozent eindeutig in der Mehrheit.

Wie geht es weiter?

Zuletzt sperrten sich die zuständigen EU-Verkehrsminister gegen ein schnelles Ende der Zeitumstellung. Frühestens 2021 solle es so weit sein, befanden sie unlängst. Davor schlug die EU-Kommission vor, dass jeder selbst über Sommer- oder Winterzeit entscheiden dürfe.

Die EU-Verkehrsminister befürchteten daraufhin einen unübersichtlichen Flickenteppich aus verschiedenen Zeiten. Derzeit stimmen die EU-Staaten untereinander noch ihre Position ab, das nächste offizielle Ministertreffen zum Thema ist erst für Juni anberaumt - nach den Europawahlen.

Die Sorge über ein Zeiten-Chaos wird im EU-Parlament geteilt. Um den gefürchteten Flickenteppich zu vermeiden, will der Ausschuss einen „Koordinierungsmechanismus“ ins Leben rufen, in dem Vertreter von Kommission und Mitgliedstaaten sitzen sollen. Er soll eine möglichst einheitliche Regelung in den Mitgliedstaaten hervorbringen.

Kompromiss zur Zeitumstellung nicht vor Herbst 2019

Wie sich das gesamte Parlament positioniert, bleibt abzuwarten. Am Ende müssen sich Unterhändler der Abgeordneten und der Mitgliedstaaten in jedem Fall noch auf einen Kompromiss einigen. Damit wird nicht vor Herbst 2019 gerechnet - denn bevor es zu Verhandlungen kommt, muss sich nach den Wahlen erst das neue EU-Parlament konstituieren.

In der Nacht zu Sonntag ist es also erst einmal wieder so weit: Die Nacht der Europäer wird um eine Stunde verkürzt, denn um 2.00 Uhr springt der Zeiger eine Stunde nach vorn. Dann heißt es zunächst wieder für viele Deutsche: im Dunkeln aufstehen.

Von RND/dpa/ka