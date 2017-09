Hannover. Heiner Geißler ist tot. Das bestätigte sein Sohn Dominik Geißler gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Er starb im Alter von 87 Jahren.

Der im März 1930 in Oberdorf am Neckar geborene Geißler war von 1977 bis 1989 Generalsekretär der CDU – in der Zeit unter anderem mehrere Jahre Bundesfamilienminister.

V.r.n.l.: Heiner Geißler, Verteidigungsminister Volker Rühe und Bundeskanzler Helmut Kohl (alle CDU) während einer Pressekonferenz in Bonn. Quelle: imago/sepp spiegl

Nach seiner politischen Karriere vermittelte Geißler regelmäßig bei Tarifkonflikten. Dort nahm er regelmäßig die Position des Schlichters ein. 2010 rückte er noch einmal in den Fokus, als er im Konflikt um das Bahnhofsbauprojekt Stuttgart 21 vermittelte.

Heiner Geißler (rechts) und der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl bei einem CDU-Parteitag in Hamburg 1981. Quelle: AP

Von fw/RND