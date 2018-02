Höha, schnella, weita

Frankfurt am Main. Dabei dachte Moses Pelham immer, er würde seine Stadt kennen, gut kennen. Er ist ja mittlerweile auch schon 46, und genau 46 Jahre davon hat er hier gelebt, in Frankfurt, er war nie weg.

Doch dann wollte er vor ein paar Wochen einen Freund besuchen, der umgezogen war, in eine Gegend, die er auch zu kennen glaubte, von früher. „Das waren für uns immer die Gleise von der Bundesbahn hinter der Messe“, sagt er und lacht ein dunkles Lachen, er belacht seinen eigenen Irrtum. Als Moses Pelham in die Gegend kam, waren da keine Gleise mehr, sondern Häuser. Wohnblöcke. „Ich dachte: Krass, was ist denn hier passiert?“

Frankfurt ist die deutsche Boomstadt

Da war dann also mal eben ein neuer Stadtteil entstanden, das Europaviertel, und der Rap-Musiker Moses Pelham hatte es nicht mitgekriegt. Kann ja mal vorkommen, auch woanders. Nur dass es in Frankfurt gerade häufiger passiert als irgendwo sonst im Land. Da schaut man eine Zeit lang nicht hin, und dann steht da ein neues Viertel. Oder ein neues Hochhaus. Und wenn es nicht das höchste ist, dann ist es zumindest das teuerste. Oder gleich beides zusammen.

Frankfurt am Main also, die Boom-Stadt. Die Bau-Stadt. Die Stadt, die stärker wächst als Berlin. Die von internationalen Zeitungen von „Times“ bis „Guardian“ schon mal als neuer „Place to Be“ beschrieben wird, als neuer Ort, an dem man sein muss. Frankfurt am Main könnte der einzige echte Gewinner des Brexits in Deutschland werden. Mehr als 10 000 Banker könnte der Austritt Großbritanniens aus der EU hierherspülen, Zehntausende weitere Jobs könnten folgen.

„Ich glaube nicht, dass meine Geschichte in einer anderen Stadt möglich gewesen wäre“: Rapper Moses Pelham. Quelle: dpa

Nur: Ist das überhaupt ein Gewinn für eine Stadt, die schon jetzt an ihre Grenzen gerät? Wie verkraftet eine Stadt das? Kann man da noch seine Identität behalten? Was macht die überhaupt aus? Und was verrät es über eine Stadt, wenn vor einer Oberbürgermeisterwahl wie am kommenden Sonntag niemand so recht über die wohl folgenreichste Entwicklung der nächsten Jahre sprechen mag, eben über den Brexit?

Frankfurt, die Siegerin? Oder doch eher: Frankfurt, die Überforderte? Auf jeden Fall: Frankfurt, die große Unbekannte.

Besuch bei einem, der die Stadt verkörpert. Das Büro von Moses Pelhams Plattenfirma 3-p liegt in einer Altbauwohnung in der Innenstadt, knapp nördlich der Hauptwache. Schaut man die Straße hinunter, sieht man auf den Eschenheimer Turm. 15. Jahrhundert, 47 Meter hoch. Ganz hinten, im Dunst, sieht man den Messeturm. 256 Meter hoch, 1991 gebaut, damals der höchste Bau Europas. Frankfurter Gegensätze. Moses Pelham kommt in den Raum. Er sagt: „Ich glaube nicht, dass meine Geschichte in einer anderen Stadt möglich gewesen wäre.“

Moses Pelham – ein Frankfurter Original

Moses Pelham, Glatze, schwarzer Vollbart, verfügt trotz massiver Gestalt über eine erstaunlich sanfte Ausstrahlung. Erstaunlich, weil er früher mit seinem „Rödelheim Hartreim Projekt“ Zeilen gesungen hat wie „Du findest Rap ist ein Wort, dann kommen die Schmerzen sofort“. Das sollte man als Drohung verstehen.

Bekannt wurde Moses Pelham durch Dreierlei. Zunächst seine Erfolge und die seiner Schützlinge, der Raum hängt voller goldener Schallplatten von ihm, Sabrina Setlur und Xavier Naidoo. Dann kamen ein paar leicht unseriöse Dinge, zum Beispiel hat er Stefan Raab 1997 mal mit einem Kopfstoß die Nase gebrochen. Und dann, drittens, hat seine Heimatstadt Frankfurt Moses Pelham im vergangenen Herbst für seine Verdienste um die Stadt die ­Goetheplakette verliehen, die höchste Auszeichnung. Frühere Preisträger waren unter anderem Marcel Reich-Ranicki, Theodor W. Adorno und Joachim Fest. Und jetzt Moses Pelham. Eine sehr spezielle Frankfurter Karriere. Er verhehlt seinen Stolz nicht. „Eine solche Ehrung in meiner eigenen Stadt“, sagt er. „Das lief mir gut rein.“ Zum Frankfurter Original haben ihn die Bürger dann noch gewählt. Moses Pelham, das Frankfurt-Symbol.

„Das lief mir gut rein“: Der Frankfurter Rapper und Musikproduzent Moses Pelham bekommt am im November 2017 im Kaisersaal des Römer in Frankfurt am Main von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) die Goethe-Plakette überreicht. Quelle: dpa

Und jetzt ist seine Stadt in Unruhe. Wegen 10 000 weiteren Bankern, die vielleicht nach Frankfurt kommen. „Eine große Chance“ sieht Hubertus Väth, der Frankfurt-Lobbyist und oberste Brexit-Euphoriker, von dem später noch die Rede sein wird. „Der Brexit könnte das Faszinosum der Stadt wegspülen“, fürchtete dagegen Daniel Cohn-Bendit, der grüne Europaabgeordnete. Die Innenstadt drohe dann für die meisten Menschen unbezahlbar zu werden. Frankfurt, die zerrissene Stadt.

Es gibt keine andere deutsche Stadt, in der die Gegensätze so offen liegen wie hier. Frankfurt ist eine kleine Stadt. Klein, wenn man sie daran misst, was hier zu Hause ist. 730.000 Einwohner, das ist gehobenes Mittelmaß. Aber der Flughafen ist der größte des Landes. Das Bankenviertel ist das wichtigste des Kontinents, jedenfalls des Festlandteils. Auch die Drogenszene im Bahnhofsviertel, wo am Abend die Süchtigen im großen Pulk auf einen Platz in einem der Druckräume warten, in denen sie sich ihren Schuss setzen können, ist noch immer eine der größten Europas. Und der Grand Tower, der Luxuswohnturm, der gerade gebaut wird, wird natürlich das höchste Wohnhochhaus der Republik, 172 Meter. Und das teuerste, bis zu 19 000 Euro soll der Quadratmeter kosten.

19000 Euro pro Quardratmeter: Die Visualisierung zeigt den geplanten Wohnturm "Grand Tower" (vorn) in Frankfurt- Quelle: dpa

Wann immer in Frankfurt etwas entsteht, so scheint es, wird es größer als anderswo. „Höha, schnella, weita“ heißt einer der größten Hits von Moses Pelhams Rödelheim Hartreim Projekt. Den Geist dieser Stadt hat er schon immer besser verkörpert als andere.

Im Video seines neuen Lieds rappt der 46-Jährige auf dem Dach eines Wohnblocks, Blick hinüber auf die Skyline der Stadt. „Rödelheimer, Ecke Kleemannstraße ist, wo der Shit begann“, singt er.

In dem Haus, fünfter Stock, ist er aufgewachsen, seine Mutter wohnt dort noch immer. Als er auszog, nahm er sich eine Einzimmerwohnung im selben Haus.

Metropole und Provinz zugleich

Etwas Heimatverbundenes liegt darin, auch Provinzielles, so wie Frankfurt eben auch eine provinzielle Stadt ist. Bembel, Ebbelwoi, Rippchen mit grüner Soße, in der Bankenmetropole pflegen sie ihre Traditionen, die es auch nie aus Hessen hinausgeschafft haben.

Pelham sagt, er habe zweimal überlegt, aus Frankfurt fortzuziehen. Ende der Achtziger, nach New York, zum Rappen. Und Ende der Neunziger, nach Berlin, um bessere Geschäfte zu machen. Am Ende ist er immer geblieben. Heimatliebe? „Ja, sicher“, sagt Pelham. „Ich hatte hier immer alles, was ich brauchte.“

Was er meint, sind vor allem: Freunde. Die Leute zum Beispiel, mit denen er früher an der Hauptwache mit BMX-Rad und Skateboard die Tage verschlenderte. „Wir waren schon multikulti, bevor überhaupt irgendwer wusste, was das bedeutet“, sagt er. Das ist die andere, die internationale Seite von Frankfurt: großer amerikanischer Einfluss durch die GIs, 30 Prozent Migranten.

Und da sollen 10.000 neue Banker, zusätzlich zu den schon 70.000 bestehenden, die Stadt aus dem Gleichgewicht bringen?

Es gibt Menschen, die daran nicht glauben. Einer von ihnen ist Hubertus Väth, Geschäftsführer des Lobbyvereins Frankfurt Main Finance. Der 58-jährige gebürtige Darmstädter, selbst ehemals Banker, soll ausländische Großbanken und nach dem Brexit heimatlose Institutionen nach Frankfurt locken. Gerade ist er wieder auf dem Sprung, unten wartet schon das Taxi. Er hat spontan einen Termin in Brüssel, er will bei Abgeordneten eine für Frankfurt negative Studie entkräften. „Die is’ Bullshit“, ruft er und eilt los.

80.000 neue Jobs durch den Brexit?

Väth muss kämpfen. Die Europäische Bankenaufsicht hat schon Paris den Frankfurtern weggeschnappt. Jetzt geht es um das Euro-Clearing, eine Stelle, die den Euro-Zahlungsverkehr überwacht. „Wir sind da zuversichtlich, dass Frankfurt zu den Gewinnern zählen wird“, wird er nach seiner Rückkehr sagen. Auch sonst gibt es Zeichen, die seinen Optimismus nähren: die vielen Plätze bei internationalen Schulen der Region, die Banken schon mal vorsorglich reserviert haben. Oder die Lizenzen, die bereits 19 Großbanken beantragt haben. Es gibt eine Studie, die errechnet, dass durch den Brexit in Frankfurt bis zu 80 000 neue Jobs entstehen könnten.

Doch in der Frankfurter Politik ist die Verhaltenheit groß. Der Oberbürgermeister Peter Feldmann, ein Sozialdemokrat, sorgt sich in seinem Programm zur Wahl am Sonntag zum Beispiel um den Einzelhandel auf der Hanauer Landstraße. Der Brexit hingegen: kommt nicht vor. Mit keinem Wort.

Von Brexit kein Wort: Der Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, Peter Feldmann (SPD). Quelle: dpa

Warum, ist klar: Populär sind noch mehr zahlungskräftige Banker in der Stadt nicht. Schon jetzt ist die Wohnungsnot groß. Eine Extremform lässt sich am Abend in einer Seitenstraße des Bahnhofsviertels, im Tagestreffpunkt Weser 5 der Diakonie beobachten, einer Hilfseinrichtung für Wohnungslose. Um kurz nach sechs, während einer Pause, reißen die Sozialarbeiterinnen die mächtigen Fenster des Aufenthaltssaales auf. Der Geruch nach Menschen, die zu viel Zeit auf der Straße verbringen, muss hinaus, bevor die nächsten kommen, zur Nacht.

Gleich wird hier wieder jede Ecke belegt sein, sagen sie, der Andrang sei gewaltig. Im Wohnheim gebe es Männer, die seit drei Jahren auf eine Wohnung warteten. „Die bekommen wir nicht mehr vermittelt“, klagen sie.

Und Moses Pelham? Wie sieht er die Brexit-Folgen? Der Rapper ist im Zwiespalt. Er mag nichts gegen Menschen haben, die aus anderen Ländern hierherkommen. Aber Banker sind auch nicht seine Welt. Seine Welt, das sind Freunde, die endlos bei ihren Eltern wohnen, weil sie sich keine Wohnung leisten können. „Da kann etwas nicht richtig sein“, sagt er. Moses Pelham wird nicht gehen. Aber seine Stadt und er, sie drohen einander gerade ein wenig fremder zu werden.

Von Thorsten Fuchs//RND