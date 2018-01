Hofreiter kritisiert Berliner Klima-Kompromiss

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat die jüngsten Kompromisse von Union und SPD in der Klima- und Umweltpolitik scharf kritisiert. „Mutlos, ziellos, substanzlos – so agieren die Großkoalitionäre in den Bereichen Umwelt, Energie und Klima“, sagte Hofreiter dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).