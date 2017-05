Frauen demonstrieren am 22.05.2017 in Gaza Stadt aus Solidarität mit rund 1000 palästinensischen Häftlingen, die in israelischen Gefängnissen eingesperrt sind, und seit dem 17. April 2017 aus Protest gegen ihre Bedingungen in israelischer Haft die Nahrungsaufnahme verweigern.



Quelle: APA Images via ZUMA Wire