Verspätungen, kurzfristig annullierte Verbindungen, Informationschaos – die Probleme im Flugverkehr haben die Geduld von Millionen Flugreisenden in diesem Sommer massiv auf die Probe gestellt. Vor dem Luftverkehrsgipfel an diesem Freitag in Hamburg fordert Bundesverbraucherministerin Katarina Barley (SPD) unbürokratische und schnelle Entschädigungen für Reisende.