Luxemburg

Die neugewählte Regierung in Luxemburg hat sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, allen Bürgern kostenlosen Nahverkehr zu ermöglichen. Die Einführung soll noch im kommenden Jahr erfolgen. Wie „The Independent“ berichtet, werden in Bussen, Bahnen und Straßenbahnen dann keine Tickets mehr benötigt. Bereits jetzt sind die Preise für den öffentlichen Nahverkehr in Luxemburg moderat. Ein Ticket, das für zwei Stunden gültig ist, kostet zwei Euro, junge Reisende fahren umsonst.

Ein Teil der anfallenden Kosten soll dadurch gedeckt werden, dass die Kontrolle und die Bearbeitungen der Tickets entfällt. Einige möglichen Probleme müssen allerdings noch gelöst werden. So ist derzeit unklar, wie mit der ersten und zweiten Klasse in Zügen umgegangen wird. Auch wie die Verkehrsbetriebe handeln, wenn ein Passagier die Bahn oder den Bus als Schlafort nutzt, ist bisher nicht geregelt.

Koalition einigt sich auf höheren Mindestlohn und mehr Urlaub

Bereits zu Beginn der Woche wurde bekannt, dass sich die Koalition aus Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen darauf geeinigt hat, Cannabis zu legalisieren. Das Hauptziel sei es, „die Produktion sowie den Kauf, den Besitz und den Konsum von Cannabis für die persönlichen Bedürfnisse erwachsener Bürger zu entkriminalisieren oder sogar zu legalisieren“, hieß es in dem Vertrag.

Der Liberale Xavier Bettel ist am Mittwoch vom Luxemburger Großherzog Henri als Premierminister des Landes vereidigt worden. Es ist die zweite Amtszeit für Bettel und dessen Koalition, die 2013 an die Macht kam. Der Großherzog vereidigte außer Bettel noch 16 Minister.

Außer der Legalisierung und dem kostenlosen Nahverkehr sind im Koalitionsvertrag auch ein höherer Mindestlohn und zwei Tage mehr Urlaub für Arbeitnehmer vereinbart.

Kostenloses Monatsticket in Rostock

In Deutschland organisieren die Städte und Landkreise den öffentlichen Nahverkehr. Zuletzt hatte Rostock Aufsehen erregt, weil die Stadt ein kostenloses Monatsticket für Schüler eingeführt hat.

Von RND/mkr/dpa