Riad. US-Präsident Donald Trump ist am Sonntag in der saudischen Hauptstadt Riad zu einem Gipfeltreffen mit Führern islamischer Staaten zusammengekommen. Am Nachmittag will Trump dort eine lang erwartete Grundsatzrede über den Islam halten. Nach vorab vom Weißen Haus verbreiteten Redeauszügen ruft er die islamischen Staaten darin zu einem stärken Kampf gegen den Terrorismus auf. „Das ist eine Schlacht zwischen Gut und Böse“, will Trump demnach erklären.

„Unser Ziel ist eine Koalition von Nationen, die das Ziel teilen, den Extremismus auszumerzen“, heißt es in den Auszügen weiter. Die Staaten des Nahen Ostens könnten aber nicht auf die USA warten, „um den Feind zu zerschlagen“. Das Übel könne nur überwunden werden, wenn die „Kräfte des Guten vereinigt und stark sind - und wenn jeder in diesem Raum seien fairen Teil dazu beiträgt und seinen Teil der Last trägt.“

Es gehe nicht um eine Schlacht zwischen verschiedenen Religionen oder Zivilisationen. „Das ist eine Schlacht zwischen barbarischen Kriminellen, die das menschliche Leben auslöschen wollen, und anständigen Menschen aller Religionen, die es beschützen wollen.“ Saudi-Arabien zufolge nehmen an dem Gipfeltreffen Vertreter von mehr als 50 islamischen Staaten teil.

Der US-Präsident war in der Vergangenheit wiederholt mit anti-islamischen Äußerungen aufgefallen. Das Treffen in Riad soll deshalb auch als Neustart der Beziehungen zur islamischen Welt dienen.

Trump soll 25 Minuten reden

Die Rede Trumps wird nach US-Medienberichten auch als Antwort auf eine vielbeachtete Ansprache seines Vorgängers Barack Obama 2009 in Kairo gesehen. Obama beschwor seinerzeit den Willen zur Versöhnung nach den Kriegen im Irak und in Afghanistan sowie schwerer Menschenrechtsverletzungen in US-Gefängnissen und -Lagern. Er sagte, dass die Terroranschläge vom 11. September 2001 vom „engstirnigen Hass einer kleinen Gruppe“ ausgingen und nichts mit dem tiefen Glauben einer Milliarde Menschen gemein hätten.

Trumps Rede – laut „New York Times“ geschrieben vom politischen Berater Stephen Miller – soll nach Zeitplan mit etwa 25 Minuten zumindest deutlich kürzer ausfallen als die einstündige Rede Obamas.

Russland-Affäre wirft Schatten

Der US-Präsident war am Samstagmorgen begleitet von seiner Frau Melania, seiner Tochter Ivanka und ihrem Mann Jared Kushner in der saudischen Hauptstadt Riad zum Auftakt seiner ersten Auslandsreise im Amt angekommen. Gleich am Flughafen nahm er an einem traditionellen Schwerttanz teil, von dem Videos im Internet kursieren.

Trumps erste Auslandsreise wird in den USA von neuen Entwicklungen in der Russland-Affäre überschattet. Trotz des immensen Drucks hatte sich Trump am Samstag zufrieden mit einer Reihe von abgeschlossenen Wirtschafts-Verträgen und einem Waffendeal mit Saudi-Arabien gezeigt. Die Abkommen sollen ein Gesamtvolumen von etwa 300 Milliarden US-Dollar haben. US-Außenminister Rex Tillerson bezeichnete die Rüstungsgeschäfte als „eine starke Botschaft an unseren gemeinsamen Feind“ Iran.

