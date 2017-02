Bagdad. Irakische Truppen sind in ein erstes Viertel in dem von der Terrormiliz Islamischer Staat kontrollierten Westen der Stadt Mossul eingedrungen. Zudem hätten sie nach heftigen Kämpfen den Flughafen von Mossul im Norden des Irak vollständig unter ihre Kontrolle gebracht, sagten Vertreter der Spezialkräfte und der irakischen Polizei, die anonym bleiben wollten, am Freitag.

Der IS hatte Mossul 2014 eingenommen. An dem am Sonntag begonnenen Kampf um den Westen der Stadt nehmen irakische Bundespolizisten, Spezialkräfte und das Militär teil. Irakische Behörden hatten die östliche Hälfte Mossuls im Januar für „vollständig befreit“ erklärt. Nach UN-Schätzungen sind rund 750 000 Zivilisten im Westen der Stadt gefangen.

Von RND/dpa