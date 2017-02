München. „Unsere Vision ist eine Koalition der Moderaten, um radikale Tendenzen zu überwinden“, sagte er am Sonntag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Es gehe längst nicht mehr um eine Spaltung zwischen Juden und Muslimen, sondern um eine Auseinandersetzung zwischen Moderaten und Radikalen.

Mit Blick auf die Auseinandersetzungen zwischen Israelis und Palästinensern sei es wichtig, den jüdischen Staat zu bewahren. „Meine Vision ist, dass wir letztlich eine Zweistaatenlösung brauchen“, betonte Lieberman. Dabei mache der aktuell diskutierte Vorschlag aber keinen Sinn, einen „homogenen Palästinenserstaat ohne einen Juden“ und einen israelischen Staat mit Palästinensern zu fordern. Hauptproblem in der Region sei aber nicht der Konflikt zwischen Juden und Palästinensern, sondern der Iran, der etwa durch Waffenschmuggel und Geld alle umliegenden Länder destabilisiere. Der Iran sei zudem der „wichtigste Sponsor des weltweiten Terrorismus“ und verfolge weiter nukleare Ambitionen.

Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif wies die Kritik umgehend zurück: „Der Iran hat sich verpflichtet, niemals zu versuchen, Atomwaffen zu entwickeln. Das gilt“, betonte er in München. Er kündigte an, einen Dialog mit den Ländern beginnen zu wollen, „die wir Brüderstaaten nennen“. Der Iran sei bereit, mit allen Nachbarn in der Region des Persischen Golfes zusammenzuarbeiten.

Von RND/dpa