Washington

Melania Trumps Besuch in einem texanischen Heim für Migrantenkinder ist dank ihres eigenwilligen Outfits zur Nebensache geraten. Beim Abflug aus Washington und bei ihrer Rückkehr trug die First Lady eine olivgrüne Kapuzenjacke im Militärstil mit folgendem weißen Graffiti-Schriftzug auf dem Rücken: „Es ist mir echt egal, und euch?“ („I really don't care, do u?“) Dies sorgte nicht zuletzt vor dem Hintergrund ihrer Reise für Diskussionen in den USA.

Auf die Frage, was die First Lady den Amerikanern und dem Rest der Welt mit dem Rücken-Spruch sagen wollte, wiegelte ihre Sprecherin Stephanie Grisham ab: „Es ist eine Jacke. Es gab keine versteckte Botschaft.“ Und nach der wichtigen Visite in Texas hoffe sie, dass die Medien es nicht vorzögen, sich auf ihre Garderobe zu fokussieren, ergänzte Grisham. Später legte die Sprecherin mit einem Tweet und passendem Hashtag nach: #SheCares and #ItsJustAJacket.

Zur Galerie Die amerikanische First Lady Melania Trump hat den von ihren Eltern getrennten Migrantenkindern an der Grenze der USA zu Mexiko einen Besuch abgestattet.

Die Jacke kostet 39 Dollar

Doch Präsident Donald Trump sah doch eine unverhohlene Botschaft hinter der Jackenwahl seiner Ehefrau. Damit habe die First Lady auf die „Fake-Nachrichtenmedien Bezug nehmen“ wollen, schrieb er. „Melania hat erlebt, wie unehrlich sie sind, und es ist ihr inzwischen echt egal!“

Eine Rückblende: Bevor ihre Maschine am Donnerstag im texanischen McAllen landete, wechselte Melania in eine unauffälligere gelbe Jacke. Dann absolvierte sie ihren Besuch in einem Heim, in dem 55 Kinder von Migranten untergebracht sind. Schon da machten erste Fragen über ihre erste Jacke die Runde, was Frau Trump aber offenbar nicht daran hinderte, bei der Landung in Washington wieder bei 26 Grad Außentemperatur ins auffällige, olivgrüne Exemplar zu schlüpfen.

Kurze Zeit später war „Es ist mir echt egal, und euch?“ Thema bei Twitter. Ein aufgebrachter User nutzte ein Foto vom Jackenrücken, um Gruppen zu bewerben, die sich für Kinder von Migranten einsetzen.

All diese Aufregung um 39 Dollar, könnte man denken. So viel soll die Jacke nämlich kosten. Sie gehört zu Frühlings- und Sommerkollektion 2016 von Zara, einem Textilunternehmen mit Sitz in Spanien, das neben den USA in vielen anderen Ländern der Welt präsent ist. Zara wollte sich zum Fall Melania Trump nicht äußern. In Geschäften des Konzerns ist die Jacke nicht mehr zu haben, doch tauchten im Netz bald einige Exemplare auf, die Verkäufern moderate Profite bescherte.

Mit Stilettos zu den Hurrikanopfern

Die frech-jugendliche Jacke der First Lady stand in scharfem Kontrast zu ihrer üblichen hochpreisigen Garderobe mit internationalem Flair. In der Öffentlichkeit hat sich Melania bisher oft in Designerkleidern von Dolce & Gabbana gezeigt - da wäre etwa ihre 51.500 Dollar teure Jacke aus diesem Modehaus, die sie beim G7-Gipfel 2017 in Italien trug. Auch in Kreationen von Del Pozo, Christian Dior, Emilio Pucci, Givenchy sowie Valentino wurde sie schon gesichtet. Ihre Füße stecken zudem oft in schwindelerregend hohen Absätzen von Christian Louboutin.

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Melania mit ihrer Modewahl für Aufsehen gesorgt hat. Im August 2017 stieg sie in Stilettos mit Pfennigabsatz in die Air Force One, um an der Seite ihres Mannes Hurrikanopfer in Texas zu besuchen. Bei der Landung wechselte sie dann in weiße Turnschuhe.

Allerdings musste sich auf der anderen Seite des politischen Spektrums ihre Vorgängerin Michelle Obama oft Kritik anhören, weil sie sich gerne ärmellos zeigte. Und eine Rede ihres Ehemanns Barack Obama geriet 2014 ebenfalls fast zur Nebensache, weil er in einen als unvorteilhaft gerügten beigen Anzug geschlüpft war.

Von Leanne Italie und Darlene Superville, AP/RND