Italien – Europas neuer Albtraum

Rom/Berlin. An diesem Montag hätte eine neue, eine bessere Zeit für Europa anbrechen können. Nach vielen Monaten des Stillstands hätte die Arbeit an der Stärkung der EU starten können – jetzt, da feststeht, dass die deutschen Sozialdemokraten mit CDU und CSU koalieren werden und somit das Warten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf einen verlässlichen Partner in Berlin endlich ein Ende gefunden hat.

Doch es ist wie so oft in Europa: Eine Krise löst die nächste ab.

Just in dem Moment, als Deutschland sich sortiert hat und Frankreich erleichtert aufatmet, gibt Italien Anlass zu großer Sorge. Zwar hat Rom nach Parlamentswahlen schon oft überrascht, klare Verhältnisse waren nie Markenzeichen des politischen Systems in Italien. In den vergangenen 70 Jahren kam das Land auf 64 Regierungen. Doch die nun anstehende Bildung der 65. Regierung dürfte selbst das im Umgang mit Regierungskrisen gut geschulte Italien überfordern. Denn die Parlamentswahl vom Sonnabend hat die politische Landschaft Italiens grundlegend verändert.

„Eine unbeschreibliche Emotion“

„Heute beginnt die dritte Repu­blik“ – mit diesen großen Worten wandte sich der Gewinner der Wahl, der erst 31-jährige Luigi Di Maio, am Montagmittag an die italienische Öffentlichkeit. Die erste Republik ging in einem Parteispendenskandal Anfang der Neunzigerjahre unter. Die zweite Republik wollen Di Maio und seine Protestbewegung „Movimento 5 Stelle“ (M5S) soeben begraben haben. Die Anti-Establishment-Partei hat sowohl im Senat als auch in der Abgeordnetenkammer ihre Sitzzahl etwa verdreifacht.

„Das ist historisch, eine unbeschreibliche Emotion“, sagte der Spitzenkandidat des M5S, der nun Chancen hat, jüngster Premier Italiens zu werden. Die vom früheren Komiker Beppe Grillo gegründete Protestbewegung kam bei der Parlamentswahl vom Sonntag nach provisorischen Zahlen landesweit auf 32 Prozent der Stimmen. Rund elf Millionen der 46 Millionen wahlberechtigten Italiener hatten auf dem Wahlzettel die Protestbewegung angekreuzt, die Wahlbeteiligung betrug 73 Prozent.

Einen regelrechten Erdrutschsieg feiert die Dagegenbewegung im armen Süden. Der Mezzogiorno ist von der zehnjährigen Wirtschaftskrise schwer gezeichnet, jeder zweite junge Italiener ist dort ohne Arbeit. In Kampanien, der Heimatregion Di Maios, hat die Fünf-Sterne-Bewegung 49 Prozent der Stimmen erzielt, in Sizilien 48 Prozent, in Molise 45 Prozent, in Apulien 44 Prozent und in Kalabrien und in der Basilicata 43 Prozent.

Silvio Berlusconi kommt nur auf 14 Prozent

„Es gibt ganze Regionen, wo praktisch jeder zweite Bürger seine Stimme uns gegeben hat – und in einzelnen Gegenden sind wir bei 75 Prozent“, betonte Di Maio gestern. Er schien darüber nicht weniger überrascht zu sein als viele Beobachter, hatten doch die Fünf Sterne zuletzt vor allem mit Parteispendenskandalen von sich reden gemacht.

Das M5S ist zwar mit Abstand stärkste Einzelpartei geworden, doch das – ursprünglich – von Ex-Premier Silvio Berlusconi angeführte Rechtsbündnis aus Forza Italia, Lega und den postfaschistischen Fratelli d’Italia (FdI) wurde mit 37 Prozent der Stimmen stärkste Koalition. Im Rechtslager kam es ebenfalls zu einer potenziell folgenreichen Umwälzung: Die fremdenfeindliche Lega von Matteo Salvini, die von 4 Prozent bei den Wahlen 2013 auf 18 Prozent hochschnellte, hat die Forza Italia von Berlusconi deutlich überflügelt. Die Partei des 81-jährigen Medienmagnaten kam noch auf 14 Prozent der Stimmen. Salvini hat bereits klargemacht, dass er es nun sei, der in der Rechtskoalition den Ton angeben werde.

„Über Italien entscheiden die Italiener, nicht Berlin, nicht Paris, nicht Brüssel“: Lega-Chef und Wahlgewinner Matteo Salvini. Quelle: AP

Ein Debakel historischen Ausmaßes erlebte dagegen die Linke. Der sozialdemokratische Partito Democratico von Premier Paolo Gentiloni, der bei den Europawahlen 2014 noch über 40 Prozent der Stimmen erzielt hatte, sackte unter die Marke von 20 Prozent ab. Italienische Medien berichteten gestern, dass PD-Chef und Ex-Regierungschef Matteo Renzi aus dem Desaster die Konsequenzen ziehen und als Parteichef zurücktreten werde. Kaum besser ging es den PD-Abtrünnigen um Ex-Parteichef Pierluigi Bersani, die sich mit etwas mehr als 3 Prozent begnügen mussten.

Insgesamt haben die beiden Protestparteien M5S oder Lega am Sonntag 50 Prozent der Stimmen auf sich vereint. Auf eine regierungsfähige Mehrheit im Parlament kommen aber weder die „Grillini“ noch die nun von Lega-Chef Salvini dominierte Rechtskoalition. Um regieren zu können, würden deshalb beide einen Partner brauchen. In Rom waren gestern alle Augen auf Di Maio und seine „Grillini“-Truppe gerichtet, die bisher jede Zusammenarbeit mit den „System-Parteien“ abgelehnt hatten. Diese Verweigerungshaltung dürfte nun aber aufgegeben werden: „Wir haben die Verantwortung, diesem Land eine Regierung zu geben“, sagte Di Maio gestern und betonte, dass er „mit allen reden“ werde. M5S-Gründer Beppe Grillo hatte schon vor den Wahlen zu verstehen gegeben, dass „die Zeit der Opposition vorbei ist“.

„Die Zeit der Opposition ist vorbei“: Beppe Grillo (links), Gründer der Fünf-Sterne-Bewegung, und Spitzenkandidat Luigi Di Maio. Quelle: AP

In Brüssel, Berlin und Paris verfolgt man das römische Drama mit größter Aufmerksamkeit. Mit Deutungen und Empfehlungen halten sich Europas Spitzenpolitiker fürs Erste jedoch zurück.

Aus der ersten Reihe wagte sich einzig Frankreichs Präsident Macron gestern ein wenig aus der Deckung. In wolkigen Worten verwies Macron auf einen Zusammenhang des Wahlergebnisses mit einem „sehr starken Migrationsdruck“. „Ich nehme zur Kenntnis, dass wir in der Welt, in der wir leben, schöne Ideen verteidigen können“, sagte Macron in Paris. „Aber wir können die Ideen nicht verteidigen, indem wir die Brutalität des Kontexts außer Acht lassen.“ Er wolle jetzt aber zunächst die Entscheidung des italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella abwarten, so Macron.

Kommt eine Regierung der nationalen Einheit?

Auf den 75-jährigen Mattarella kommt es jetzt an. Er wird, nachdem sich am 23. März das neu gewählte Parlament konstituiert haben wird, die Regie übernehmen. Er wird die Parteiführer und andere Persönlichkeiten in seinen Amtssitz auf dem Quirinalshügel bitten, um Regierungsoptionen auszuloten. Am Ende wird es in der alleinigen Kompetenz des Staatspräsidenten stehen, eine ihm geeignet erscheinende Persönlichkeit mit der Bildung einer Regierung zu beauftragen.

Ob die Wahl Mattarellas zwangsläufig auf Di Maio als Chef der größten Partei fällt, wird sich erst in den Konsultationen weisen. Grundsätzlich stehen den „Grillini“ aber als einziger Partei alle Optionen für Partner offen: Sowohl eine Koalition des M5S mit der Lega als auch eine mit dem PD oder mit Berlusconis Forza Italia könnte im Parlament auf eine absolute Sitzmehrheit zählen. Es sind aber auch Regierungsvarianten ohne die „Grillini“ denkbar: Dafür müsste sich ein Großteil der anderen Parteien auf eine Art Regierung der nationalen Einheit einigen, die von einer außenstehenden Persönlichkeit angeführt würde – ähnlich wie es 2011 mit der Regierung von Mario Monti erfolgte.

Manchem in Berlin kommen unklare Verhältnisse in Rom ganz gelegen

Die Regierungsbildung wird sich wohl sehr lange hinziehen, vielleicht kommt es auch zu Neuwahlen. Es gibt nicht wenige in Brüssel und Berlin, denen die Aussicht auf lang währende unklare Verhältnisse in Rom recht ist. Die bisherige, vom Sozialdemokraten Paolo Gentiloni geführte Regierung hat sich als verlässlich erwiesen. Aus Brüssel ist zu hören, dass eine geschäftsführende Regierung Gentiloni allemal besser sei als eine neue mit lauter Unbekannten oder auch Radikalen.

Derlei flapsige Bemerkungen können die tiefe Sorge vieler Proeuropäer jedoch nicht kaschieren: Sie speist sich aus der Vorstellung, die drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone und – nach dem Brexit – auch der EU könnte von einem Bündnis aus den Populisten der Fünf-Sterne-Bewegung und den EU-Gegnern der fremdenfeindlichen Lega regiert werden.

Eine Gemeinsamkeit der Populisten: die Begeisterung für Trump

Wer auf einen disziplinierenden Effekt der Aussicht auf Macht gesetzt hat, wurde gestern eines Besseren belehrt. Lega-Chef Salvini hat bekräftigt, dass der Euro ein „Fehler“ und schlecht für Italien sei. Ähnlich denkt der Fünf-Sterne-Mann Di Maio. Dass der Rechte Salvini erneut eine Koalition mit den „Grillini“ ausgeschlossen hat, muss nicht viel bedeuten. Ähnliche Positionen vertreten die beiden Protestparteien auch bei den Themen Rente und Einwanderung. Im Übrigen teilen der Fünf-Sterne-Gründer Grillo und Lega-Chef Salvini eine Begeisterung für Donald Trump. „Über Italien entscheiden die Italiener“, sagte Salvini gestern. „Nicht Berlin, nicht Paris, nicht Brüssel“ und auch nicht die Finanzmärkte. Die Rhetorik erinnert nicht zufällig an den US-Präsidenten.

Ob nun an der Seite der Fünf Sterne oder an jener Berlusconis: Salvini verbreitet große Sorge. „Ein Ministerpräsident Matteo Salvini von der Lega-Partei wäre ein Albtraum für Europa“, sagte der SPD-Außenpolitiker Niels Annen dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Jetzt seien die demokratischen Kräfte des Landes aufgefordert, das Beste aus dem Ergebnis zu machen, so Annen.

Er sieht aber auch andere in der Pflicht: „Deutschland und die EU-Partner müssen sich fragen, wie man Italien künftig bei der Bewältigung der immensen Herausforderungen, vor denen das Land steht, besser unterstützen kann, damit es nicht endgültig in den Abgrund des Populismus fällt.“

Von Marina Kormbaki und Dominik Straub