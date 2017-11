Jamaika-Parteien streichen Streitthemen Asyl und Klima

Berlin. „Diese Themen kommen in dieser Woche nicht mehr zur Sprache. Die werden erst einmal detailliert im kleinen Kreis besprochen“, sagte FDP-Chef Christian Lindner am Mittwoch den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Ursprünglich war vorgesehen, dass die Unterhändler die kniffligen Punkte am morgigen Donnerstag nochmals aufrufen.

Vor einer Woche konnten sich Union, FDP und Grüne nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen und waren ergebnislos auseinandergegangen. Knackpunkt in der Energiepolitik ist der von den Grünen angestrebte Ausstieg aus der Kohle-Verstromung. Im Bereich Migration stößt die Forderung von CDU und CSU nach Einhaltung einer Obergrenze auf Widerstand vor allem bei den Grünen.

Von Jörg Köpke/RND