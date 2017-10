Kauder schlägt Schäuble als Bundestagspräsidenten vor

Berlin. Wolfgang Schäuble könnte am Dienstagmittag mit seinen 75 Jahren der dreizehnteste Bundestagspräsidenten werden. Sein Partei-Kollege Volker Kauder schlug ihn als Kandidaten vor und die Abstimmung nimmt ihren Lauf. Der ehemalige Finanzminister muss von 355 Abgeordneten gewählt werden, um sein neues Amt antreten zu können.

Doch bevor die Parlamentarier zu Wahl schreiten, gab es hitzige Diskussionen im Bundestag. Schon gleich zu Beginn der konstituierenden Sitzung grätschte die AfD dazwischen. Die rechtspopulistische Partei reichte einen Antrag ein, der verhindern sollte, dass der FDP-Abgeordnete Herrmann Otto Solms Alterspräsident wird. Doch die anderen Fraktionen lehnten dieses Ansinnen ab. Solms konnte wie geplant die Sitzung einleiten. Er mahnte Politiker von Opposition und der zukünftigen Regierung, die sachliche Debatten zu suchen.

Doch die AfD wollte sich mit dieser Entscheidung nicht abfinden. Ihr Abgeordnete Bernd Baum geißelte die Entscheidung, Solms zum Alterspräsidenten zu machen. Es müsse wie in der Vergangenheit immer der älteste Abgeordnete sein. Dies ist Solms tatsächlich nicht. Die FDP hat für das Gebaren der Rechtspopulisten nur Spott übrig.

Bei der ersten Sitzung des 19. Bundestages gab es auch sogleich einen Vorgeschmack darauf, wie gut Union, FDP und Grüne zusammenarbeiten. Die haben sich gegen einen SPD-Vorstoß ausgesprochen, bereits in der ersten Sitzung des neuen Parlaments die Regeln für die Regierungsbefragung zu verschärfen. Ein entsprechender Antrag der SPD wurde am Dienstag mit den Stimmen der möglichen künftigen „Jamaika“-Fraktionen zur späteren Beratung in den Ältestenrat überwiesen.

Die AfD beharrt auf ihren Kandidaten Glaser

Im Laufe der heutigen Sitzung dürfte weiterer Streit im hohen Haus anstehen. Denn die AfD hält an Albrecht Glaser als ihren Kandidaten für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten fest. Jede der anderen im Parlament vertretenen Parteien erhält einen Vizeposten. Bisher war es üblich, dass die Stellvertreter fraktionsübergreifend gewählt werden. Glaser stößt aber eben dort auf Ablehnung. Stein des Anstoßes sind die umstrittenen Äußerungen des 75-Jährigen über den Islam.

Trotz der Ablehnung durch die anderen Parteien hat die Vorsitzende der AfD-Fraktion, Alice Weidel, noch einmal bekräftigt, an Albrecht Glaser als Kandidaten für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten festzuhalten. „Ja, natürlich“, sagte Weidel am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin“ kurz vor der konstituierenden Sitzung des Bundestages. „Wir werden jetzt heute mal die Abstimmung abwarten. Und dann müssen wir sehen, was wir daraus machen.“

