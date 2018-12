Berlin

Wenn Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer während einer Rede etwas besonders deutlich machen will, nimmt sie ihren ausgestreckten Zeigefinger und deutet damit ins Publikum. Ein bisschen nach Oberlehrerin sieht das aus, es ist eine mahnende Geste. „Als ob sie das Publikum aufspießen wollte“, analysiert Mediatorin und Körpersprache-Expertin Veronika Langguth aus Berlin. „ Friedrich Merz hat sich das bereits vor vielen Jahren abgewöhnt.“

Sympathisch wirke hingegen der saarländische Dialekt der 56-Jährigen, den man auch in einem Video ihrer Rede von der Regionalkonferenz in Halle an der Saale immer wieder durchblitzen hört. Seit Wochen versuchen Kramp-Karrenbauer, Merz und Spahn die CDU-Mitglieder von sich zu überzeugen. Die Reden der drei Kandidaten von der Konferenz in Halle hat die Expertin Langguth genutzt, um deren Körpersprache und Mimik zu analysieren. Annegret Kramp-Karrenbauer würde sie gerne raten, etwas langsamer zu sprechen und mehr Pausen zu machen. „Wenn man als Frau mit einer höheren Stimme gleichbleibend aufs Publikum einhämmert, dann ist das über längere Zeit hinweg schwer zu ertragen“, sagt die Mediatorin.

Friedrich Merz klammert sich am Pult fest

Friedrich Merz mache in dieser Hinsicht einiges besser, er wirke durch gut gesetzte Pausen viel ruhiger. Allerdings muss er sich immer erst ein bisschen warm laufen, bis er in Fahrt kommt. Auf der Konferenz in Halle hat er sich im ersten Teil seiner Rede geradezu am Pult festgeklammert. „Er braucht offensichtlich den Halt“, schlussfolgert die Expertin. Das könnte aber auch mit damit zusammenhängen, dass Merz fast zwei Meter groß ist. „Er hält den Kopf deshalb auch meistens leicht gesenkt.“

Der Blick des Sauerländers sucht immer wieder den Kontakt mit den Publikum, er wendet den Kopf oft nach rechts und links. „Das ist gut. Es wäre aber schön, wenn er den ganzen Körper wenden würde“, so Langguth. Insgesamt wirke Merz aber deutlich jünger, als man es bei einem 63-Jährigen vermuten könnte – anders als Jens Spahn: „Er wirkt jugendlicher als Spahn, weil er sehr dynamisch rüber kommt“.

Jens Spahn zeigt seine ganze Größe

Dass Jens Spahn sich bei der Regionalkonferenz in Halle als einziger der drei Kandidaten ganz locker vor dem Rednerpult aufgestellt hat, findet die Expertin „wunderbar“. So wendet er sich besser dem Publikum zu als Merz oder Kramp-Karrenbauer. „Das finde ich einen geschickten Schachzug“, sagt die Körpersprache-Expertin. Dennoch: Jens Spahn wirkt aus ihrer Sicht immer etwas hölzern. Der Arm, mit dem er das Mikrofon festhält, wirkt steif wie ein Stativ. So demonstriere er gegenüber dem Publikum zwar eine große Beherrschung, besonders natürlich sei das allerdings nicht.

Auch seine Mimik ist nicht sehr variiert. „Manchmal hebt er die Augenbrauen, aber es wirkt nicht sehr locker“, so die Expertin. Dafür könne Gesundheitsminister Spahn immer wieder mit einem durchaus charmanten Lächeln punkten. Das gibt Pluspunkte von der Körpersprache-Expertin.

Von Pia Siemer/RND