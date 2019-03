Kommentar

Im vergangenen Jahr erreichte die Europa-Begeisterung der Deutschen ein lange nicht mehr gefühltes Hoch: Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, dass bereits 2019 das halbjährliche Drehen an der Uhr abgeschafft werden soll. 4,6 Millionen EU-Bürger beteiligten sich an einer folgenden Online-Umfrage, 3 Millionen Antworten kamen allein aus Deutschland. Ergebnis: 84 Prozent der Teilnehmer forderten die Abschaffung der Zeitumstellung.

Viele glaubten, dass Europa nun – wie angekündigt – rasch handelt. Die EU, hofften sie, ist doch besser als ihr Ruf bei den Bürgern. Dann traten die EU-Verkehrsminister auf die Bremse. Denn in Europa ist nur eins klar: Alle sind genervt vom Wechsel auf Sommer- oder Winterzeit. Unklar ist hingegen, welche Einheitszeit es denn künftig sein soll?

Späte Sonne in Spanien oder kurze Nacht in Polen

Die Antwort ist nicht so trivial wie unser kurzfristiges Genervt-Sein Ende März und Ende Oktober. Es geht dabei um Gesundheit und Sicherheit, um nur zwei Aspekte zu nennen. Die Bundesregierung favorisiert die dauerhafte Sommerzeit. Die würde in Portugal und Spanien im Winter die Sonne mitunter erst gegen 10 Uhr aufgehen lassen. In einer dauerhaften Winterzeit wäre im östlichen Polen im Sommer die Nacht dagegen bereits um 3 Uhr mit dem Sonnenaufgang beendet.

Die Erwartung einer schnellen Einigung ist geweckt

Dass hier ein nötiger Kompromiss nicht binnen weniger Wochen gefunden wird, ist auch jedem Zeitumstellungs-Gegner klar. Die Erwartung ist jedoch geweckt, ja sogar von Kommissionspräsident Juncker leichtfertig versprochen worden. Dahinter sollte Europa nicht mehr zurück. Der Vorschlag, bis 2021 das Ende der Zeitumstellung zu regeln, scheint realistisch zu sein. Mehr Zeit sollte sich die EU nicht lassen.

Von Thoralf Cleven/RND