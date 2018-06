An der bayerisch-österreichischen Grenze herrscht Ruhe. Flüchtlinge kommen schon lange nicht mehr. Trotzdem will Innenminister Seehofer hier ein Exempel statuieren und Ausländer mit Einreisesperre abweisen lassen. Gegen den Protest der Kanzlerin. Besuch an einem Ort, an dem sich das Schicksal der Großen Koalition entscheiden kann.