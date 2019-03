Berlin

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die seit Wochen an Freitagen für mehr Klimaschutz demonstrierenden Schüler aufgerufen, ihre Proteste auf die unterrichtsfreie Zeit zu verlegen. „Ich freue mich, dass Schüler auf die Straße gehen, um für etwas zu demonstrieren, was ihnen wichtig ist“, sagte Kramp-Karrenbauer auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Berlin. Die Demonstrationen wären aber „überzeugender, wenn sie nicht in der Schulzeit, sondern in der Freizeit stattfinden würden“.

Wenn ihre eigenen Kinder an den Demonstrationen teilgenommen hätten, hätten sie „von mir keine Entschuldigung für die Fehltage erhalten“, sagte Kramp-Karrenbauer auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Berlin. Sie hätte ihren Kindern dann auch keinen Nachhilfeunterricht bezahlt, um versäumten Unterrichtsstoff aufzuholen. „Wer alt genug ist, zu demonstrieren, ist auch alt genug, um sich auf den Hosenboden zu setzen, um den Stoff nachzuholen“, sagte Kramp-Karrenbauer.

Den Parteien, die die Demonstrationen unterstützen, bescheinigte Kramp-Karrenbauer Populismus. Es sei offen, ob linke und grüne Parteien die Schüler unterstützen würden, „wenn es nicht um das Klima ginge, sondern um ein anderes Thema, das politisch nicht so opportun ist“, sagte sie.

Unter dem Motto „Fridays for Future“ demonstrieren seit Wochen Schüler an Freitagen in vielen Ländern für besseren Klimaschutz. Am vergangenen Freitag hatten an den Demonstrationen deutschlandweit mehrere 10.000 Menschen teilgenommen.

Von vat./RND