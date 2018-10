Auf ihrer ersten Solo-Auslandsreise als US-First Lady ist Melania Trump in Malawi erstmals auf vereinzelten Protest gestoßen. In der Hauptstadt Lilongwe standen am Donnerstag einige Demonstranten entlang der Straße, die Poster unter anderem mit der Aufschrift „#MELANIATOO“ oder „Willkommen in Malawi. #KEINDRECKSLOCH“ hielten.