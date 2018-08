Chemnitz

Vier Tage nach dem Tod von Daniel H. und den anschließenden fremdenfeindlichen Demonstrationen kommt Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nach Chemnitz. Der sächsische Regierungschef stellt sich an diesem Donnerstag der Diskussion mit Bürgern. Gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) wolle sich Kretschmer beim sogenannten Sachsengespräch im Stadion mit den Bürgern austauschen, hieß es vorab.

Neben dem gewalttätigen Tod des Deutschen am Sonntag im Rahmen des Stadtfestes werden auch die Ausschreitungen der gewaltbereiten Hooligans und Neonazis ein Thema sein. Die rechtspopulistische Bewegung „Pro Chemnitz“ hat für Donnerstag fast zeitgleich zur Veranstaltung zu einer Demonstration am Stadion aufgerufen. Die Ereignisse im Liveblog:

+++ 8.20 Uhr: EKD warnt vor „Verschiebung des Grundkonsenses“

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat einen humaneren Umgang mit Asylsuchenden angemahnt. Der „Grundkonsens der Humanität“ dürfe nicht aufgeweicht werden, sagte Bedford-Strohm am späten Mittwochabend in einer Online-Diskussion zur Flüchtlingspolitik: „Wir verlieren unsere Seele, wenn wir die Menschen nur fernhalten wollen.“ Mit Blick auf Hetzjagden auf Ausländer in Chemnitz sowie Rassismus und Antisemitismus in der Gesellschaft sagte der EKD-Ratsvorsitzende, er befürchte eine „Verschiebung des Grundkonsenses“ der Werte.

+++ 8.10 Uhr: Polizei: Lage in Chemnitz in der Nacht ruhig

Nach den Ausschreitungen der vergangenen Tage ist es in der Nacht zum Donnerstag nach Angaben der Polizei in Chemnitz ruhig geblieben. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass es zu keinen Straftaten gekommen sei, die mit den Ausschreitungen der vergangenen Tage in Zusammenhang stehen.

Die Polizei wird die Diskussion Kretschmers mit Bürgern und die Demonstration von „Pro Chemnitz“ auch mit Hilfe von Einsatzkräften der Bundespolizei sowie Bereitschaftspolizei aus fünf Bundesländern sichern. Die Polizei war nach den Demonstrationen am Montag für die geringe Anzahl an Einsatzkräften vor Ort scharf kritisiert worden.

Von RND/dpa