In ihren großen Zeiten in der alten Bonner Republik war die FDP oft eine kleine Partei, manchmal bedrohlich nah an der Fünf-Prozent-Grenze. Aber sie war auch das „Waagscheißerle“, das zwischen zwei Lagern den Ausschlag bei der Regierungsbildung gab. Und damit die politische Richtung im Land entscheidend mitbestimmt hat.

Das Parteiensystem in Deutschland ist seitdem viel komplizierter geworden, in den Parlamenten sitzen immer mehr Parteien. Dennoch war bei der Landtagswahl in Hessen die Lage vorher so: Die FDP wusste, dass ihr mit etwas Glück die Rolle des Königsmachers zukommen könnte. Nach der Landtagswahl zeigt sich nun: Königsmacher bleiben die Grünen, die FDP zählt aber trotzdem zu den Gewinnern. FDP-Chef Christian Lindner jedenfalls sieht den Einzug seiner Partei in den hessischen Landtag als Erfolg an: "Es gibt große Gewinner und große Verlierer, wir sind kleine Gewinner und darüber freuen wir uns genauso", sagte er dem Sender "ARD". Zum Königsmacher reichte es für seine Partei nicht, weil die politischen Ränder in Hessen mehr mobilisierten. "Aber wir haben auch gesehen, dass die politische Mitte der FDP Zustimmung erfährt", sagte Lindner weiter.

Die Partei schwankte in Umfragen zwischen sieben und neun Prozent. Als unwahrscheinlich galt, dass das schwarz-grüne Bündnis seine Mehrheit behalten würde. Damit schien es plausibel, dass Union und Grüne die FDP gut als Partner für ein Jamaika-Bündnis gebrauchen könnten. Es war aber zumindest auch vorstellbar, dass die Zahlen am Sonntagabend als weitere Option eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hergeben würden.

Wie also hat sich die FDP vor der Wahl positioniert? „Die Beteiligung der FDP an einer grüngeführten Ampel-Koalition in Hessen halte ich inhaltlich für vollkommen abwegig“, hatte Lindner bereits mehr als eine Woche vor der Wahl im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) betont. Das Land Hessen brauche „keinen Linksruck“. „Grün-Rot-Gelb wäre genau der Linksruck“, fügte Lindner hinzu. Der FDP-Vorsitzende betonte: „Einen Aufbruch kann es in Hessen nur geben, wenn Schwarz-Grün die Mehrheit verliert und die FDP eine Rolle spielt. Dazu ist die hessische FDP bereit.“

Die Botschaft lautete also: Die FDP würde keinen grünen Ministerpräsidenten mitwählen. Aber was, wenn die SPD vor den Grünen liegen sollte? Fragen nach einer Ampel-Koalition unter SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel ist Lindner lang ausgewichten. Bis er schließlich dem „Spiegel“ sagte: „In einer roten Ampel sehen meine Freunde in Hessen keine Grundlage.“

Nur ein Bündnis auf Augenhöhe

Nur dass der hessische FDP-Spitzenkandidat René Rock dem „Handelsblatt“ mitteilte: „Wir haben eine klare Präferenz für Jamaika, aber wir schließen eine Ampel-Koalition unter Führung der SPD nicht aus.“ Realistisch sei ein solches Bündnis aber nicht, fügte Rock hinzu.

Lindner ging davon aus, dass es für die FDP aus taktischen Gründen nahelag, ein Signal für ein Jamaika-Bündnis zu geben: um konservative Wähler zu gewinnen, die mit Schwarz-Grün unglücklich sind, aber nicht von den Sozialdemokraten regiert werden wollen. Rock dagegen wollte die Ampel nicht ganz ausschließen – vielleicht aus verhandlungstaktischen Gründen, vielleicht auch, weil er tatsächlich gut mit Thorsten Schäfer-Gümbel zurechtkommt.

Einigkeit bestand zwischen Lindner und Rock mit Sicherheit in einem: Die FDP wollte nur in ein Bündnis auf Augenhöhe mit den anderen Partnern gehen – gerade weil sie davon ausgehen musste, die kleinste Partei in einer potenziellen Koalition zu sein. Sie strebte ein Bündnis an, in dem klar sein sollte: Jeder kann etwas durchsetzen, alle wechseln sich beim Kochen und Kellnern mal ab.

