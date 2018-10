Berlin

Gemessen an all den dramatischen Szenarien, die vor der Hessen-Wahl im Umlauf waren, ist deren Ergebnis fast schon langweilig. Die Bundeskanzlerin wird über den Urnengang nicht stürzen, die SPD-Vorsitzende ebenso wenig. Die Große Koalition in Berlin wird nicht zerbrechen - zumindest nicht an dieser Wahl. Und selbst die Regierungsbildung in Hessen wird nach Lage der Dinge denkbar unspektakulär vonstatten gehen: In dem CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier weitermacht und sich zum Regieren einen oder notfalls zwei Koalitionspartner sucht. Die Revolution ist abgesagt - zumindest vorerst.

Also alles gut? Mitnichten! In Wahrheit ist für Union und SPD im deutschen Herbst des Jahres 2018 fast nichts mehr gut. Dass die traditionellen Volksparteien ihr Wiesbadener Wahlergebnis als Niederschlag, nicht aber als endgültigen K.O. verbuchen können, liegt nicht zuletzt an den noch viel schlechteren Erwartungen. Die CDU zitterte um die Staatskanzlei, die SPD fürchtete, deutlich von den Grünen überholt zu werden. Für beide Parteien ist es am Wahltag schlimm gekommen, für beide hätte es noch viel schlimmer kommen können.

Das ist der schwache Trost, der den Regierungsparteien in Berlin jetzt bleibt. Ansonsten müssen Christ- wie Sozialdemokraten die bittere Erkenntnis verdauen, dass die Wähler ihnen zunehmend das Vertrauen entziehen. Mehr als 20 Prozentpunkte habe Schwarz und Rot zusammen in Hessen verloren, selbst für die Minimalziele reichte es nur knapp. Union und SPD sind dem Abgrund zwar nicht näher gekommen, sie haben sich aber auch nicht einen Zentimeter von ihm entfernt. Die Große Koalition hat etwas Zeit gewonnen - mehr nicht.

„Heiter weiter“ direkt in den Untergang

Sie sollte sie dringend für einen Befreiungsschlag nutzen. Da dieser auf der Personalseite kaum zu erwarten ist, bleibt der Regierung nur der mühsame Weg, mit inhaltlicher Arbeit verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Wochenlanges Gezeter und endlose Nachtverhandlungen um Nachkommastellen sind niemandem mehr zu vermitteln. Schnell und ohne großes Getöse sollten die im Koalitionsvertrag vereinbarten Projekte jetzt ihren Weg in das Gesetzblatt finden.

Noch besser freilich wäre es, wenn CDU, CSU und SPD ihre ohnehin mittelmäßige Regierungsvereinbarung überwinden und sich auf die Suche nach großen Projekten abseits des Koalitionsvertrages machen würden. Herausforderungen gäbe es genug: Ein gerechteres Steuersystem, gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land, Strategien gegen drohende Arbeitsplatzverluste in Folge der Digitalisierung und Konzepte für die Bewältigung des demografischen Wandels - für wenigstens eines dieser Problemfelder sollte die Regierung in den kommenden Monaten überzeugende Lösungen präsentieren können.

Sicher ist das nicht. Manch ein Statement des Wahlabends klingt bereits nach „heiter weiter“. Diese Strategie allerdings würde direkt in den Untergang führen.

