Diesen Wahlsonntag lang konnte sich die FDP noch fühlen wie früher. Schon in ihren großen Zeiten in der alten Bonner Republik waren die Liberalen oft eine kleine Partei, manchmal nah an der Fünf-Prozent-Grenze. Aber sie war auch das „Waagscheißerle“, das zwischen zwei Lagern den Ausschlag bei der Regierungsbildung gab - und so die politische Richtung im Land entscheidend mitbestimmt hat.

Das Parteiensystem in Deutschland ist seitdem viel komplizierter geworden, in den Parlamenten sitzen immer mehr Parteien, in Hessen werden es künftig sechs Fraktionen sein. Und doch konnte sich die FDP am Sonntag nach der Landtagswahl in Hessen noch einmal diese Hoffnung machen: Dass ihr mit etwas Glück die Rolle des Königsmachers wieder zukommen könnte. Auch wenn sie im Bund die Option gerade ausgeschlagen hatten, in Hessen konnte sie mit der Aussicht auf eine Jamaika-Koalition Wahlkampf machen.

Das lag daran, dass die Liberalen in Umfragen zwischen sieben und neun Prozent lagen und es klar war, dass es für das schwarz-grüne Regierungsbündnis knapp würde, seine Mehrheit zu behalten.

Gegenüber der in Umfragen lange rechnerisch möglichen Option einer Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP, hatte sich die FDP dagegen stets skeptisch gezeigt. Doch die Frage, ob sie einen grünen Ministerpräsidenten mitwählen würde oder nicht, musste sich die FDP am frühen Wahlabend dann nicht mehr stellen – und auch eine klassische Ampel-Koalition unter SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel war rechnerisch schnell nicht mehr möglich.

Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner wirkte am Sonntagabend denn auch regelrecht erleichtert, als er sich einfach nur über den klaren Einzug seiner Partei ins hessische Landesparlament freuen konnte.

Während die FDP bei der Bayern-Wahl vor zwei Wochen hatte zittern müssen, ob sie es über die 5-Prozent-Hürde geschafft hat, sei es den hessischen Wahlkämpfern gelungen, die Partei gestärkt wieder in den Landtag in Wiesbaden zu bringen. „Heute Abend gibt es große Gewinner und große Verlierer“, so Lindner. „Wir sind ein kleiner Gewinner, und darüber freuen wir uns genauso.“

Zu diesem Zeitpunkt bestand rechnerisch noch die Möglichkeit, dass die Ergebnisse am Ende keine schwarz-grüne Mehrheit hergeben würden. Der hessische FDP-Spitzenkandidat René Koch zeigte sich deshalb offen für eine Beteiligung an einer Jamaika-Koalition mit CDU und Grünen.

Bundeschef Lindner hatte im Wahlkampf vorab fast nur auf diese Option gesetzt: um konservative Wähler zu gewinnen, die mit Schwarz-Grün unglücklich sind, aber nicht von den Sozialdemokraten regiert werden wollen.

Am Sonntagabend schoss er nun erneut gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel: Das Hessen-Ergebnis sei ein Misstrauensvotum gegen Stil und Inhalte der großen Koalition in Berlin, erklärte er – „und auch gegen die Person der Bundeskanzlerin selbst.“ Das zeigt, womit Lindner im Bund derzeit plant.

Der Traum des Hessen-FDP-Chefs Rock, in ein Bündnis auf Augenhöhe mit den anderen Partnern gehen könnte und nicht als eindeutig kleinste Partei in einer potenziellen Koalition – dieser Traum platzte am Sonntag aber auf jeden Fall.

Von Tobias Peter/RND