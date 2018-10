Wiesbaden

In Hessen wird ein neuer Landtag gewählt. Um 8 Uhr öffneten am Sonntag die Wahllokale. Rund 4,4 Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, über die Zusammensetzung des regulär 110 Abgeordnete zählenden Landesparlaments zu entscheiden. Außerdem können sie bei einer Volksabstimmung zugleich über die Reform der hessischen Landesverfassung entscheiden.

Nach den Meinungsumfragen drohen der CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier und der oppositionellen SPD unter dem Landesvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel schwere Verlust von bis zu zehn Prozentpunkten. Den Grünen wird ein Spitzenergebnis vorhergesagt. Trotzdem ist es fraglich, ob die seit 2013 regierende schwarz-grüne Koalition ihre Arbeit fortsetzen können wird.

Meinungsforscher sehen es als wahrscheinlich an, dass es künftig eine Dreier-Konstellation sein wird, vieles deutet auf Jamaika hin. Die FDP hat bereits signalisiert, dafür offen zu sein. Bouffier hatte mehrmals öffentlich bedauert, dass Jamaika im Bund nicht zustande kam. Die konstituierende Sitzung des neuen Landtags ist für 18. Januar 2019 geplant.

Der SPD-Herausforderer Thorsten Schäfer-Gümbel gab sich bei seinem Urnengang in Lich dennoch optimistisch. „Ich habe in den letzten Tagen gemerkt, dass wirklich viel in Bewegung ist“, sagte er. Er glaube, dass die meisten Hessen wissen, „dass es heute nicht um die große Koalition in Berlin geht, sondern dass es darum geht zu entscheiden, ob wir mehr bezahlbaren Wohnraum, modernere Schulen und Stadt und Land besser miteinander verbunden bekommen.“

Eine Sprecherin des Wahlamtes in Wetzlar sprach am Sonntagvormittag von einer Wahlbeteiligung von 6,16 Prozent bis 10 Uhr. Das sei „im normalen Rahmen“. Ähnlich klang das im Wahlamt Gießen. Hier lag die Beteiligung in den Wahlbezirken um 10 Uhr bei durchschnittlich 7,3 Prozent. Das sei in etwa wie erwartet und üblich.

Der Wahlausgang wird auch in Berlin aufmerksam verfolgt werden. Ein schlechtes Abschneiden von CDU und SPD könnte die große Koalition im Bund in neue Turbulenzen stürzen. So stehen die Parteivorsitzenden von CDU und SPD, Angela Merkel und Andrea Nahles, auch in den eigenen Reihen unter Druck. Bereits der Wahlkampf wurde stark von den Dauerquerelen in der großen Koalition in Berlin überschattet.

Die CDU bliebe nach dem ZDF-„Politbarometer“ vom Donnerstag mit 28 Prozent Zustimmung stärkste Kraft, bei der Wahl 2013 hatten die Christdemokraten 38,3 Prozent eingefahren. SPD und Grüne liegen gemeinsam auf dem zweiten Platz – bei jeweils 20 Prozent. Vor fünf Jahren hatten die Sozialdemokraten noch eine Zustimmung von 30,7 Prozent der Hessen bekommen, die Grünen 11,1 Prozent.

Die AfD würde nach der Umfrage mit zwölf Prozent (2013: 4,1) erstmals in den Landtag einziehen. Sie wäre dann erstmals in allen 16 Landesparlamenten vertreten. Die Linke läge bei acht Prozent (2013: 5,2), ebenso die FDP (2013: 5,0 Prozent).

Hessen entscheidet auch über Verfassungsänderungen

Die Hessen stimmen zeitgleich zur Landtagswahl auch über eine Reform ihrer Landesverfassung ab. Insgesamt geht es um 15 Änderungen, über die einzeln abgestimmt wird. Die Wähler können die Änderungen im Ganzen ablehnen oder annehmen, sich bei einzelnen Punkten aber auch anders entscheiden.

Die Auszählung wird daher Zeit in Anspruch nehmen, am Sonntagabend wird daher höchstens mit einem Zwischenergebnis gerechnet. Der Landeswahlleiter geht davon aus, dass das Ergebnis am Montagabend oder sogar erst am Dienstag vorliegt.

Die 1946 in Kraft getretene hessische Landesverfassung ist die älteste in Deutschland. Unter anderem enthält sie noch die Todesstrafe, die durch das Grundgesetz aber längst außer Kraft gesetzt ist. Diese Passage soll nun gestrichen werden, bei den anderen Änderungsvorschlägen geht es unter anderem um die Förderung des Ehrenamts, der Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie der Stärkung von Kinderrechten.

